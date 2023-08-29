Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları! Genelkurmay Başkanlığı arşivinden...
101 yıl önce bugün, 29’u akşamı 14. Süvari Tümen Komutanı, birliklerine yeni bir saldırı emri vermişti: "Tümenimiz, şaşkın düşman saflarına taarruzla toplarını alacaktır". İşte bu saldırı emri zaferi de beraberinde getirecek, Yunan kuvvetleri darmadağın olacaktı...
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