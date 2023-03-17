Çanakkale Savaşı'nın sembolü: İşte Çanakkale Türküsü'nün hikayesi
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bu sene 108. yıl dönümü olacak. Çanakkale Türküsü ise Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Peki, Çanakkale Savaşı'nın sembolü olan Çanakkale Türküsünün sözleri, hikayesi ve anlamı nedir?
Tüm Türkiye'de Çanakkale Savaşı'nın yıldönümü her yıl olduğu gibi bu yılda 18 Mart tarihinde kutlanıyor.
Çanakkale Savaşı'nın sembolü olan Çanakkale Türküsünün sözleri ve hikayesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çanakkale Türküsü, Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümünde Çanakkale Türküsü gündeme geldi.
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ HİKAYESİ NEDİR?
Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan günlerin başında gelen 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin türküsü bir mektuptan esinlenerek yazılmıştır.
Mektubun sahibi ise "Çanakkale Şanlı Tarihine Bir Bakış" adlı kitabın yazarı Emrullah Nutku'nun kardeşi Seyfullah'tır. Seyfullah 1903 yılında doğmuştur.
Savaştan önceki dönemde Çanakkale Sultanisi adı verilen o dönemdeki lisenin 1. sınıf öğrencisidir. Seyfullah'ın mektubunun üzerinde 19 Eylül 1914 tarihi görülmektedir. Seyfullah bu mektubu Çanakkale'den annesine yazmıştır.
Seyfullah'ın annesine yazdığı mektup:
- Sevgili Anneciğim,
- İki yıldır ayrı yaşadığımız bu hayat artık bitiyor. Sana ve aileme kavuşacağım için çok mutluyum. Okulumuz artık hastane olacağı için bizi İstanbul’daki okullara göndereceklermiş. Öğretmenlerimizin büyük kısmı da askere gidiyor, üst dönemlerdeki ağabeylerimiz ise gönüllü olarak askere gideceklermiş. Türkçe öğretmenimiz bugün sınıfa geldi ancak çok durmadı, o da bize veda etti. Giderken bize vakti geldiğinde vatana yapılan hizmetin okulda verilen hizmetten daha kutsal olduğunu söyledi.
- Kısa zaman önce sokaklardan askerler geçmeye başladı. "Çanakkale içinde Aynalı Çarşı, Anne ben gidiyom düşmana karşı" türküsünü söyleyerek yürüyorlar. Kimileri at sırtında kimileri develerle yol alıyorlar. Top arabaları ve mekkareler de onlara eşlik ediyor. Savaş çıkacağını söylediler. İngiliz ve Fransız gemilerinin boğazda dolaştığını duyduk. Gemiler buraları vuracakmış, ancak yakında İstanbul’a gideceğimiz için ben bunları göremeyeceğim. Oysa görmek isterdim. Sonunda size kavuşacağımı biliyorum. Babamın ve siz anneciğimin ellerinden öperim, kardeşlerime selam ederim.
- Oğlunuz Seyfullah.
ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ SÖZLERİ
Çanakkale içinde aynalı çarşı
Ana ben gidiyom düşmana karşı, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde bir ağaç selvi
Kimimiz nişanlı, kimimiz evli, off, gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde bir kırık testi
Analar babalar ümidi kesti, off, gençliğim eyvah!