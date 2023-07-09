Çin'in eski Kafkas Mumyaları şok etti! Türklerin DNA'larına sahip olabilirler mi?
Çığır açan bir arkeolojik keşifte, Çin'in Tarım Havzası'nda belirgin şekilde Kafkas özelliklerine sahip mumyalar ortaya çıkarıldı. Nereden geldiler? sorusuna cevap oluştururken, Türklerin, Asya'daki tarihine ışık tutuyor.
3.000 yıldan daha eskiye dayanan bu olağanüstü korunmuş cesetler, dünya çapındaki araştırmacıların merakını uyandırdı. Uzmanlar, son teknoloji adli tıp araçlarını kullanarak, bu kadim bireyleri çevreleyen gizemleri çözmek için hassas bir keşfe çıktılar.
Karmaşık süreç ayrıntıya kavuştukça, bu mumyaların teknolojik yayılmanın zaman çizelgesi hakkındaki geleneksel inançlara meydan okuyan bronz da dahil olmak üzere gelişmiş teknolojik eserlere sahip olduğu ortaya çıkıyor.
Bazı bilim insanları, bu insanların bronzu bağımsız olarak icat etmiş olabileceğini düşünüyor. Ancak mumyaların yanında bu alaşımın varlığı farklı bir anlatıya işaret ediyor.
Bu keşifler, çocuklar arasındaki yüksek ölüm oranının da kanıtladığı gibi, zor koşullardan mustarip bir nüfus olan tarım ile uğraştıklarına ışık tutuyor.