Denizde trajedi! Köle gemilerinin acımasız gerçeği
Sinema perdelerinde, küçükken hepimizin izleyerek büyüdüğü kovboy dizilerinde olsun siyahi kölelerin ne zor şartlarda yaşadıklarını görmüşüzdür. Siyahi kölelerin, tahmin ettiğimizden, daha zor şartlar altında yaşadıklarını düşündük mü? Belki de filmlerde köle ticaretini bize göre anlatıyorlardı!
Transatlantik köle ticareti sırasında, bir köle gemisinde yaşam kabus gibi bir çileydi. Avrupalı tüccarlar, köleleştirilmiş Afrikalıları nakletmek için gemiler inşa ettiler ve onları korkunç koşullara maruz bıraktılar. Köleleştirilmiş kişiler, gemiye binmeden önce soyuldu, tıraş edildi ve geminin güvertesine kapatıldı.
Güvertenin altında, aşırı sıcağa, pisliğe ve hastalığa dayanıklı alçak tavanlı bölmelere sıkıştırılmışlardı. Dizanteri, sıtma ve diğer hastalıklar hem tutsakları hem de mürettebatı rahatsız etti. Cinsiyet ayrımı ve güçlendirilmiş barikatlar kontrolü sağladı ve isyanları bastırdı. Mürettebat, itaatsiz tutsaklara dokuz kuyruklu zalim kedi de dahil olmak üzere acımasız cezalar verdi.
Kadınlar, prangasız olmalarına rağmen, cinsel istismara ve tecavüze maruz kaldılar. Kadınlar, içinde bulundukları zor koşullara rağmen, kendilerini tutsak edenlere karşı sık sık isyanlar düzenlediler. Meşhur Zong davası, karı en üst düzeye çıkarmak için hasta ve ölmekte olan tutsakların denize atıldığı Orta Geçit'in dehşetini gözler önüne serdi.
Mahkeme gemi sahipleri lehine karar verse de, duruşma vahşete ışık tuttu ve kölelik karşıtı hareketleri körükledi. Uluslararası köle ticaretinin kaldırılması ve ardından köleliğin resmi olarak sona erdirilmesi onlarca yıllık bir mücadele aldı. Bir köle gemisindeki yaşamın tarihi, tarihin bu karanlık döneminde milyonlarca kişinin katlandığı insanlık dışı muameleyi acımasız bir şekilde hatırlatıyor.