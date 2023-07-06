Denizde trajedi! Köle gemilerinin acımasız gerçeği

Güvertenin altında, aşırı sıcağa, pisliğe ve hastalığa dayanıklı alçak tavanlı bölmelere sıkıştırılmışlardı. Dizanteri, sıtma ve diğer hastalıklar hem tutsakları hem de mürettebatı rahatsız etti. Cinsiyet ayrımı ve güçlendirilmiş barikatlar kontrolü sağladı ve isyanları bastırdı. Mürettebat, itaatsiz tutsaklara dokuz kuyruklu zalim kedi de dahil olmak üzere acımasız cezalar verdi.