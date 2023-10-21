Destansı Savaş İşte Böyle Kazanılmış! Cephede Gücü Böyle Korudular! 108 Yıl Önce Çanakkale'de Askerlere Böyle Moral Verilmiş

Borlat askerlerin cephe gerisinde oyunlar oynadıklarını da belirtti:

"Bunlardan özellikle askerin cephe gerisinde değişik oyunlar oynayarak bir anda olsa savaşın sıcaklığı içerisinden çıkartılmış olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde askerler halat çekme oyunları ve kendi aralarında yarışmalar yapmışlar. Ama belki de daha enteresan olan ise askerin cephe gerisinde tiyatro oynamıştır. İlginç bir durumdur. Çünkü şunu varsayın muhabereniz şartları içerisinde yanında ve etrafınızdaki, muhabere arkadaşlarınız, silah arkadaşlarınız günden 3 bin, 4 bin kayıp verilen bir ortamın bir savaşın sıcaklığı içerisinde siz cephe gerisinde aynı zamanda psikolojisini, moralini de sağlam tutmak zorundasınız. Yoksa muharebe etme azmini, savaşma azmini daha fazla devam ettiremezsiniz."