Dumlupınar Denizaltısı’nın: 81 Türk denizcisi şehit oldu (4 Nisan 1953) | Prof. Dr. Haluk Eraksoy yazdı

DENİZİN ALTINDA MAHSUR KALAN 22 DENİZCİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Ölüm, denizaltıda kalan 81 personelin bir bölümünü uykuda yakaladı; diğerleri de bir anda gemiye dolan suyun basıncına fazla dayanamadılar. Ancak yıldırım hızıyla hareket eden üç erin, hemen kıç bölmeye geçerek kapakları kapatması sayesinde denizaltıdaki 2’si astsubay, 20’si er olmak üzere 22 kişi sağ kalabildi. Bu 22 denizci, 80 metre derinlikte yaşamla ölüm arasındaki incecik çizgide bir bekleyiş içine girdiler. Denizaltı batar batmaz kıç güvertede bulunan şamandırası otomatik olarak suların üzerine çıkmış, böylece yukardaki dünyayla bağlantı kurulmuştu. Deniz Kuvvetleri bütün olanaklarını seferber etti ve Kurtaran gemisi saat 11:00’de olay yerine geldi. Feci olay duyulur duyulmaz bütün yurt yasa bürünecek, nefesler tutulup 22 denizciyi kurtarmak için aralıksız olarak sürdürülen çalışmaların sonucu beklenecekti. Oradan gelecek mutlu bir haber bayram sevinci yaratacaktı.