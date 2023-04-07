Dünya Sağlık Örgütü 75 yıl önce bugün kuruldu (7 Nisan 1948) | Prof. Dr. Haluk Eraksoy yazdı

DSÖ’NÜN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ, HER YIL “DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ” OLARAK KUTLANIYOR

DSÖ'nün temel amacı, mümkün olan en fazla sayıda insanı fiziksel, zihinsel ve sosyal anlamda sağlıklı kılmaktır ve DSÖ’nün 7 Nisan’daki kuruluş yıldönümü, her yıl “Dünya Sağlık Günü” olarak kutlanmaktadır.

Bu yılki “Dünya Sağlık Günü” bildirisinde de “son 75 yılda, çiçeğin eradike edilmesi, polio insidansının %99 oranında azaltılması, çocukluk çağı aşılamaları yoluyla milyonlarca yaşamın kurtarılması, anne ölümlerinin azaltılması ve daha milyonlarca insanın sağlık ve esenliğinde iyileştirmeler sağlanması da dahil olmak üzere, insanları hastalıklardan ve yok olmaktan korumada olağanüstü ilerlemeler kaydedildiği” vurgulanıyor.