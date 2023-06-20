Dünya tarihinin en etkileyici kılıçları
Tarihte birçok zaferler kazanmış ve ülkesini korumuş kahramanlar deyince aklımıza sayısız isim gelir. Tarihte bu özel kişilerin kendilerine özgü silahları da olmuştur. Kılıç merakı olanlar için gösterişli birkaç kılıcı sizin için özetledik...
HAZRETİ ALİ'NİN KILICI ZÜLFİKAR
Dünya'da hiç şüphe yoktur ki en çok aranan kılıç Zülfikar'dır.
Hz. Ali'nin Uhud Savaşı'nda Kureyş’in önde gelen savaşçılarından dokuz kişiyi öldürdüğü, bu savaşta bedeninden yetmiş yara alarak son ana kadar Hz. Muhammed'i savunduğu, bu sebeple de Hz. Cebrail'in, “Zülfikar'dan keskin kılıç, Ali’den büyük yiğit yoktur.” dediği rivayet edilir.
ATATÜRK'ÜN KILICI
Türk tarihinin en büyük kahramanlarından biridir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk, bize hiçbir zaman Türklerin esaret altında yaşamayacağını, özgürlükleri için sonuna kadar savaşacaklarını hatırlatmıştır. Atatürk'ün ünlü sözü bize bu gerçeği anlatır:
- Arkadaşlar! Gidip Toros Dağları’na bakınız eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez
İşte Atatürk'ün fotoğraflarda gördüğümüz belinden eksik etmediği kılıcıdır.
OSMAN BEY'İN KILICI
Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'i tanımayanımız yoktur. Birçok zafere imza atmış Osman Bey, Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdardır. 1258 yılında Söğüt'de doğmuş, 1 Ağustos 1326 yılında Bursa vefat etmiştir. 1299 yılında uç beyi olmaktan çıkıp Söğüt ve Domaniç'te Osmanlı Beyliği'ni kurmuştur.
SULTAN ALPARSLAN'IN KILICI
Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdar Sultan Alparslan'ın kılıcı... 1071 Malazgirt Zaferi ile Türklere Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan'ın şu sözü aklımızdan çıkmaz:
- Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır!