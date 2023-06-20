Dünyaca tanınmış 10 Türk lider

RAZİYE BEGÜM

Diğer adıyla Raziye Sultan, Delhi Türk Sultanlığı hükümdarıdır. O, hem Hindistan’ın ilk kadın hükümdarıdır hem de ilk Müslüman Türk kadın hükümdardır. O dönemde erkek kardeşi Rükneddin Firûz Şah tahta çıkmış ancak devlet yönetiminde başarılı olmayacağı görülünce Raziye Begüm tahtın sahibi olmuştur. Bu durum tepkiyle karşılanmış ancak Raziye Sultan çıkan isyanları bastırmak için mücadeleyi elden bırakmamıştır.

Daha sonra Behram Şah’ın ordusuna yenik düşmüştür. Kimileri onun esir olmamak için kaçtığını, kimileri ise esir düştüğünü ancak öldürüldüğünü dile getirmektedir.