Dünyaca tanınmış 10 Türk lider
Dünya tarihine damga vuran güçlü Türk liderler, tarihin akışını değiştiren isimleri arasında yer almış ve yıllardır anılmaya da devam etmektedir. İşte Dünyaca tanınmış 10 Türk lider...
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale ve Trablusgarp savaşlarında askeri dehasını bütün dünyaya kanıtlamış, ardından Milli Mücadele’yi başlatmıştır. Kurtuluş Savaşı‘nda vatanı korumak için sonuna kadar mücadele vermiştir.
Hatta hasta yatağında bile Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına katılması için çalışmış ve başarılı olmuştur. Ülkemizde rejimden kılık kıyafete, eğitim sisteminden kadın-erkek eşitliğine kadar yaptığı her reformla hala etkisini sürdüren; hatta tüm özellikleriyle dünyaya da örnek olan bir liderdir.
RAZİYE BEGÜM
Diğer adıyla Raziye Sultan, Delhi Türk Sultanlığı hükümdarıdır. O, hem Hindistan’ın ilk kadın hükümdarıdır hem de ilk Müslüman Türk kadın hükümdardır. O dönemde erkek kardeşi Rükneddin Firûz Şah tahta çıkmış ancak devlet yönetiminde başarılı olmayacağı görülünce Raziye Begüm tahtın sahibi olmuştur. Bu durum tepkiyle karşılanmış ancak Raziye Sultan çıkan isyanları bastırmak için mücadeleyi elden bırakmamıştır.
Daha sonra Behram Şah’ın ordusuna yenik düşmüştür. Kimileri onun esir olmamak için kaçtığını, kimileri ise esir düştüğünü ancak öldürüldüğünü dile getirmektedir.
METEHAN
Büyük Hun İmparatorluğu hükümdarı Metehan, Türk dünyasında ilk düzenli orduyu kurmuştur. Bu ordu, onlu sisteme dayanıyordu. Hatta orduyu kurduğu M.Ö. 209 yılı, aynı zamanda Türk Kara Kuvvetleri’nin de kuruluş yılıdır. Ayrıca Metehan’ın kurduğu onlu sistemi tarihte Türkler dışında Bizanslılar, İranlılar da kullanmıştır.
Metehan, ülkesinin altın çağını yaşamasını sağlamıştı. Öyle ki, Metehan’ın Çin’e düzenlediği seferler sonucunda Çinliler kendilerini korumak için Çin Seddi’ni inşa etmişti. Ayrıca Metehan, Türk Asya milletlerini birleştirdiği için de tarihteki önemli kişiler arasında yer alıyor.
BURAK REİS
II. Bayezid döneminin Akdeniz sularında en ünlü denizcilerden biridir. Ayrıca onu unutulmuş Türk kahramanları arasında göstermek mümkündür. Zira o, 1499’da Osmanlı-Venedik Savaşı’na katılmış; bu savaşta Mora Yarımadası’nda çatışmaya girdiği Venedik gemilerini ve kendi gemisini de yakarak ölmüştür. Ancak bu olayı ilk kez kayıt altına alan Safai, Burak Reis (Barak Reis)’in kendisini kahramanca öne attığı için şehit düştüğünü değil; iki gemi arasında kıstırılarak can verdiğini söyler. Ancak yine de onun can verdiği bölge olan Sapienza Adası’na “Barak Reis Adası” ismi verilmiştir. Osmanlılar ise Venediklilere karşı verdikleri mücadeleyi kazanmıştır.