Tüm zamanların gerçekleşmiş en büyük 6 ölümcül tufanı!

1931 - ÇİN SELLERİ

Bu seller dizisine 1931 Yangtse-Huai Nehri Taşkınları da denir. 1928-1930 yılları arasında yaşanan kuraklığın ardından, Yangtse ve Huai Nehirleri bol miktarda kar yağışı aldı. 1931'in başlarında erimeye başladığında, hala eriyen buz ve karla birlikte fazladan su nehirden aşağı aktı. Ardından aylarca aralıksız devam eden şiddetli yağışlar nehirlerin daha da yükselmesine neden oldu. Haziran ayından itibaren alçak bölgelerde yaşayan insanlar sel nedeniyle tahliye etmek zorunda kaldı. Ardından Temmuz ayında, kasırgalara benzer 9 kasırga fırtınası bölgeyi vurarak duruma daha fazla sağanak yağış ekledi. Bölge bir ayda 2 fit yağmur aldı. Bu, İngiltere ülkesi büyüklüğünde (yaklaşık 69.000 mil kare) sel baskınlarına neden oldu. 8 farklı ili ciddi şekilde etkiledi ve diğer birçok eyalette daha ılımlı etkileri oldu.

Genel olarak, 150.000 kişi doğrudan sellerde boğulma sonucu öldü. Bununla birlikte, yiyecek veya diğer yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamama nedeniyle 2 milyon insanın daha öldüğü bildirildi. Sel, ertesi yıl bir kolera salgınına da neden oldu. Bu, etkilenen bölgedeki insanların kaynaklara erişimleri olmadığı için muhtemelen yaptıkları kirli su içmenin neden olduğu bakteriyel bir hastalıktır. Bu salgın 100.000'e kadar ek ölüme neden oldu. Bazı tahminler, bu aylarca süren selden ölenlerin toplam sayısını yaklaşık 4 milyon olarak gösteriyor.

Ağustos ayında sel suları çekilmeye başladı, ancak daha fazla yağan yağmurlar nedeniyle bölgedeki bazı nehirler 1931 yılının Kasım ayına kadar normale dönmedi. 25 ila 50 milyon insan selden etkilendi. Bölgenin önemli buğday ve pirinç tarlalarının yaklaşık %15'i yok edildi.