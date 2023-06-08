Tüm zamanların gerçekleşmiş en büyük 6 ölümcül tufanı!
Sel felaketleri bazen çok hızlı ve büyük gerçekleşiyor ki büyük binaların yıkılmasının nedeni oluyor. Tarihte gerçekleşmiş en büyük sel felaketlerini merak ettiniz mi? Tarihten her zaman ders çıkarmak gerekir...
1931 - ÇİN SELLERİ
Bu seller dizisine 1931 Yangtse-Huai Nehri Taşkınları da denir. 1928-1930 yılları arasında yaşanan kuraklığın ardından, Yangtse ve Huai Nehirleri bol miktarda kar yağışı aldı. 1931'in başlarında erimeye başladığında, hala eriyen buz ve karla birlikte fazladan su nehirden aşağı aktı. Ardından aylarca aralıksız devam eden şiddetli yağışlar nehirlerin daha da yükselmesine neden oldu. Haziran ayından itibaren alçak bölgelerde yaşayan insanlar sel nedeniyle tahliye etmek zorunda kaldı. Ardından Temmuz ayında, kasırgalara benzer 9 kasırga fırtınası bölgeyi vurarak duruma daha fazla sağanak yağış ekledi. Bölge bir ayda 2 fit yağmur aldı. Bu, İngiltere ülkesi büyüklüğünde (yaklaşık 69.000 mil kare) sel baskınlarına neden oldu. 8 farklı ili ciddi şekilde etkiledi ve diğer birçok eyalette daha ılımlı etkileri oldu.
Genel olarak, 150.000 kişi doğrudan sellerde boğulma sonucu öldü. Bununla birlikte, yiyecek veya diğer yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamama nedeniyle 2 milyon insanın daha öldüğü bildirildi. Sel, ertesi yıl bir kolera salgınına da neden oldu. Bu, etkilenen bölgedeki insanların kaynaklara erişimleri olmadığı için muhtemelen yaptıkları kirli su içmenin neden olduğu bakteriyel bir hastalıktır. Bu salgın 100.000'e kadar ek ölüme neden oldu. Bazı tahminler, bu aylarca süren selden ölenlerin toplam sayısını yaklaşık 4 milyon olarak gösteriyor.
Ağustos ayında sel suları çekilmeye başladı, ancak daha fazla yağan yağmurlar nedeniyle bölgedeki bazı nehirler 1931 yılının Kasım ayına kadar normale dönmedi. 25 ila 50 milyon insan selden etkilendi. Bölgenin önemli buğday ve pirinç tarlalarının yaklaşık %15'i yok edildi.
1887 - SARI NEHİR SEL FELAKETİ - ÇİN
1887'de Çin'de Sarı Nehir'de meydana gelen selde 900.000'den fazla insan öldü. Bu tufanı daha da kötüleştiren şeylerden biri, Çinli çiftçilerin mahsullerini korumak için nehir boyunca setler inşa edecek olmalarıydı. Bu, nehrin genel seviyesinin yükselmesine neden oldu çünkü olağan küçük seller sırasında alüvyon bırakamadı.
Bu sel 50.000 mil kareyi etkiledi. İki milyon insan evini kaybetti. Gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği nedeniyle sellerden sonra 900.000 kişinin daha öldüğü tahmin ediliyor. Genel olarak, uzmanlar bu selden en az 3 milyon insanın öldüğünü tahmin ediyor.
1938 - SARI NEHİR SEL FELAKETİ - ÇİN
1938'de Çin ordusu, Kuzey Çin'in kontrolünü ele geçiren Japon ordusunun ilerlemesini önlemek için Sarı Nehir üzerinde setler açtı. Tam olarak kaç tane olduğu bilinmiyor, ancak selde çok sayıda Japon askeri öldü. Ancak, yerel toplulukları da etkiledi. Toplamda 800.000-900.000 kişinin öldüğü tahmin edilmektedir ancak bu sayı kesin değildir. Savaşın yıktığı köylerde birçok hükümet yetkilisi çoktan ayrılmıştı, bu nedenle resmi sayımlar her zaman yapılmıyordu.
Çevredeki bölge, selden birkaç yıl sonra derinden etkilendi. Tarlalar alüvyonla kaplıydı, bu yüzden verimli değildiler. Birçok yapı yıkıldı. Bu, şimdiye kadar meydana gelen en önemli çevresel savaş eylemlerinden biri olarak kabul edilir. Nehir 1947'ye kadar eski rotasına geri dönmedi.
1975 BANGİAO BARAJI ARIZASI - ÇİN
3. kategori bir fırtına olan Nina Tayfunu sırasında, 7 Ağustos 1975'te bölge için bir yıldan fazla (yaklaşık 3,5 fit) yağış miktarı yalnızca bir günde düştü. Bin yılda bir gelecek felakete karşı dayanacak şekilde inşa edilmişti yaklaşık 1 ayak yağış olayı. Barajın yıkılması nedeniyle, Halk Kurtuluş Ordusu selleri kontrol altına almak için kasıtlı olarak nehrin aşağısındaki diğer barajları yıkmak zorunda kaldı. Öyle olsa bile, Quan Nehri üzerindeki bentler başarısız oldu.
Ortaya çıkan sel, 85.000-240.000 arasında ölüme neden oldu. Daowencheng Komünü gibi tüm kasabalar tamamen yok edildi. Dönemin teknolojisi ve hava koşulları nedeniyle uyarılar alınamadı veya yanlış anlaşıldı. Bölgedeki pek çok kişinin şu anda telefonu yoktu, bu nedenle telgraf ve işaret fişekleri yoluyla sinyaller alınmaya çalışıldı. Uyarıyı kasabalara bizzat götürmek için haberci olarak hareket eden insanlar genellikle sellere kapıldı.
Çin hükümeti resmi ölü sayısını 26.000 olarak listeliyor. Ayrıca başlangıçta bu olayı örtbas ettiler. 12 yılı aşkın bir süredir, Çin dışında hiç kimse ne olduğunu bilmiyordu. Medyanın haber yapmasına izin vermediler. Ancak 1987'de Çinli bir gazeteci sellerle ilgili bir kitap yazdı. 1995 yılında, sellerin meydana geldiği bölgenin gazetesi olan Henan Daily, olanlarla ilgili bir haber yayınladı. Son olarak, 2005 yılında hükümet baraj yıkılmasıyla ilgili resmi belgelerin gizliliğini kaldırmıştır.