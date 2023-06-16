Dünyanın en eski sahte gözü M.Ö 2800'lerde: İran'da bulundu!
Sahte gözler binlerce yıldır var. Sahte gözler, yapay göze ihtiyaç duyan hastanın fiziksel görünümünü iyileştirmenin yanı sıra göz yuvasındaki dokuların aşırı büyümesini ve bandaj veya göz bandı olmadan göze yabancı cisimlerin girmesini de önler.
Protezler daha yeni bir tıbbi gelişme gibi görünse de, aslında tıp tarihindeki en eski kökenlerden birine sahiptir. Örneğin, dünyanın en eski protez gözü 2006 yılında İran'ın “Yanık Şehir”inde keşfedildi. Arkeologlar bu gözün yaklaşık MÖ 2900-2800'e ait olduğunu ve hâlâ bir kadının kafatasındaki göz yuvasına gömülü halde bulunduğunu belirlediler.
Bu gözün keşfi, gözler, bacaklar ve kollar da dahil olmak üzere protezlerin eski tarihini ortaya koymaktadır. Gözün ayrıntılı işçiliği, ışık, görme ve protezlerin amacı ile ilgili erken fikirleri de ortaya çıkarır. Antik protezin yapısını, yerini ve amacını analiz ederek, Yanmış Şehir'in kendisi ve bu yaratılışın zaman içinde tıbbi ilerlemeyi nasıl şekillendirdiği hakkında daha fazla çıkarım yapabiliriz.
İRAN'IN YANMIŞ ŞEHRİ VE ŞİMDİYE KADARKİ EN EN ESKİ SAHTE GÖZ
Shahr-e Sukhteh, şu anda güneydoğu İran'da bulunan eski bir Tunç Çağı kentsel yerleşiminin arkeolojik alanıdır. Bu siteye “Yanık Şehir” denir. Çünkü şehrin çoğu MÖ 3200'den başlayarak çok sayıda yangınla yanmıştır. Alanda keşfedilen eserlerin yaşı nedeniyle, arkeologlar şehrin MÖ 2350 civarında terk edildiğine inanıyorlar, ancak şehrin aniden terk edilmesinin nihai sebebinin bir yangın olup olmadığı belli değil.
1997'den beri Burnt City'de çok sayıda kazı yapılmıştır. Bölgedeki ünlü keşifler arasında eski bir zar oyunu , eski beyin ameliyatını gösteren bir kafatası , bir mermer bardak ve Tunç Çağı'ndan kalma süslü bir deri parçası yer alır. Ancak en ilginç keşif, 2006'da dünyanın bilinen en eski sahte gözüydü. Göz, 1.80 boyunda olduğu tahmin edilen bir kadının kalıntılarında bulundu ve gözden elde edilen fiziksel kanıtlar, onun hayatı boyunca takıldığını doğruluyor. ölümünden sonra eklenenden daha fazla. Kadının öldüğü sırada 25 ila 30 yaşları arasında olduğunu tahmin ettiler.