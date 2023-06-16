Dünyanın en eski sahte gözü M.Ö 2800'lerde: İran'da bulundu!

Bu gözün keşfi, gözler, bacaklar ve kollar da dahil olmak üzere protezlerin eski tarihini ortaya koymaktadır. Gözün ayrıntılı işçiliği, ışık, görme ve protezlerin amacı ile ilgili erken fikirleri de ortaya çıkarır. Antik protezin yapısını, yerini ve amacını analiz ederek, Yanmış Şehir'in kendisi ve bu yaratılışın zaman içinde tıbbi ilerlemeyi nasıl şekillendirdiği hakkında daha fazla çıkarım yapabiliriz.