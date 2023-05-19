8000 yıllık uçurtma tasvirleri bulundu!
Arkeologlar PLOS ONE çalışmasında, "Gravürler şaşırtıcı derecede gerçekçi ve doğrudur ve dahası, şekil benzerliğinin geometrik grafik tabanlı değerlendirmesinde gözlemlendiği gibi ölçeklidir" diye yazdılar.
Uluslararası bir arkeolog ekibi, Arap Yarımadası'ndaki iki ücra bölgeyi araştırırken, her biri son derece eşsiz oymalara sahip bir çift kaya buldu. Görünüşe göre bu kayaların yüzeylerine oyulmuş yıldızlar ve çizgiler, yaklaşık 8.000 yıl önce bölgenin sakinleri tarafından yakın yerlerde inşa edilmiş devasa av tuzaklarını tasvir ediyor. Bu oyulmuş kayalar tarih öncesi mimari diyagramlara eşdeğerdir ve bu, arkeolojik bir araştırma sırasında şimdiye kadar bulunmuş ölçekli plan diyagramının bilinen en eski örneğidir.
Söz konusu av tuzakları, çöl uçurtmaları olarak bilinen muhteşem yaratımlardır. Bu geniş açık yapılar, sürü hayvanlarını onları tuzağa düşürmek için kullanılabilecek çukurlara veya muhafazalara doğru yönlendirmek için dikkatlice düzenlenmiş alçak taş duvarlarla çevrili büyük arazi bölümlerinden oluşur.
Çoğu zaman duvarlar havadan bakıldığında elmasa ya da eşit olmayan kenarlara sahip dörtgenlere benzeyen şekiller oluşturuyordu ve 100 yıl önce uçaklardaki gözlemciler tarafından ilk kez görüldükten sonra hızla çöl uçurtmaları lakabını aldılar. Bu av veya sürü tuzakları özellikle Orta Doğu ve Orta Asya'da bulunmaktadır ve hava fotoğrafları ve uydu görüntülerinden 6.000'den fazlası tespit edilmiştir.
ŞİMDİYE KADAR YAPILMIŞ EN BÜYÜK AV TUZAKLARININ PLANLANMASI
PLOS ONE dergisinde yayınlanan bir makalede, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden (CNRS) Remy Crassard yönetiminde çalışan arkeologlar, sırasıyla Ürdün ve Suudi Arabistan'daki Jibal al-Khasabiyeh ve Zebel az-Zilliyat olarak bilinen alanlarda çöl uçurtmalarının oyulmuş planlarını bulduklarını bildirdi. Bu keşifler, çöl uçurtmaları üzerine devam eden bir çalışma olan ve bu mega yapıların etrafındaki zemini araştırarak tasarımcıları ve inşaatçıları hakkında daha fazla bilgi verebilecek eserler veya kalıntılar arayan Globalkites Projesi himayesinde yapıldı.
Globalkites araştırmacıları Ürdün'de 32 inç (80 santimetre) uzunluğunda ve 12,5 inç (32 santimetre) genişliğinde yassı bir dikdörtgen oyma taş keşfettiklerinde çok sevindiler. Görüntüsü bariz bir şekilde çöl uçurtmasına benzemektedir ve bu şaşırtıcı kalıntı geçici olarak MÖ 5.000 yılına tarihlendirilmiştir. Buna karşılık, Suudi Arabistan'da bulunan oyma kaya aslında yaklaşık 12 feet'e 7 feet (382 santimetreye 235 santimetre) boyutlarında devasa bir kayaydı. İlginç gravürler kayanın bir yüzünün neredeyse tamamını kaplamaktadır ve antik mimari planlamanın bu hayranlık uyandıran eseri M.Ö. 6.000 yılına tarihlendirilmiştir.