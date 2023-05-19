8000 yıllık uçurtma tasvirleri bulundu!

ŞİMDİYE KADAR YAPILMIŞ EN BÜYÜK AV TUZAKLARININ PLANLANMASI

PLOS ONE dergisinde yayınlanan bir makalede, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden (CNRS) Remy Crassard yönetiminde çalışan arkeologlar, sırasıyla Ürdün ve Suudi Arabistan'daki Jibal al-Khasabiyeh ve Zebel az-Zilliyat olarak bilinen alanlarda çöl uçurtmalarının oyulmuş planlarını bulduklarını bildirdi. Bu keşifler, çöl uçurtmaları üzerine devam eden bir çalışma olan ve bu mega yapıların etrafındaki zemini araştırarak tasarımcıları ve inşaatçıları hakkında daha fazla bilgi verebilecek eserler veya kalıntılar arayan Globalkites Projesi himayesinde yapıldı.

Globalkites araştırmacıları Ürdün'de 32 inç (80 santimetre) uzunluğunda ve 12,5 inç (32 santimetre) genişliğinde yassı bir dikdörtgen oyma taş keşfettiklerinde çok sevindiler. Görüntüsü bariz bir şekilde çöl uçurtmasına benzemektedir ve bu şaşırtıcı kalıntı geçici olarak MÖ 5.000 yılına tarihlendirilmiştir. Buna karşılık, Suudi Arabistan'da bulunan oyma kaya aslında yaklaşık 12 feet'e 7 feet (382 santimetreye 235 santimetre) boyutlarında devasa bir kayaydı. İlginç gravürler kayanın bir yüzünün neredeyse tamamını kaplamaktadır ve antik mimari planlamanın bu hayranlık uyandıran eseri M.Ö. 6.000 yılına tarihlendirilmiştir.