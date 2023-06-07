Duymamış olabileceğiniz eski dünyanın 5 piramidi

1• ROMA KALBİNDE BİR PİRAMİD - İTALYA

Roma, antik mimarisiyle ünlüdür. Kolezyum, Panteon, Trajan Pazarı ve Roma Forumu bunlardan birkaçıdır. Çoğu kez ilişkilendirilmediği bir şey piramitlerdir. Ancak Roma'nın tam kalbinde, her bir kenarı 30 metre ve yüksekliği 35 metre olan 2.000 yıllık bir piramit bulunur. Yine de çok az insan Roma'nın Cestius Piramidi'ni duymuştur.

Cestius Piramidi, antik Roma'da önemli bir yol olan Via Ostiensis boyunca MÖ 18 ile 12 yılları arasında inşa edilmiştir. Mısır piramitlerinin gerçekten mezar olarak kullanılıp kullanılmadığı tartışmalı olsa da, Cestius'un piramidi kesinlikle öyleydi. Piramidin içinde, piramidin doğu ve batı yanlarındaki yazıtlara göre, tribün, praetor ve rahiplik üyesi Gaius Cestius Epulo olarak bilinen Romalı bir politikacının cesedini barındıran beşik tonozlu bir mezar odası vardır. İkinci bir yazıt, bu piramidin inşasının 330 günde tamamlandığını duyurur.