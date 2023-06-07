Duymamış olabileceğiniz eski dünyanın 5 piramidi
Dünya, tarih açısından bazı şeylerin ne zaman başladığını keşfedememiştir. Tarih bildiğimiz gibi yoksa bilmediğimiz daha çok şey var mı? Karşınızda çoğu insanın pek bilmediği beş piramidi sizin araştırdık...
1• ROMA KALBİNDE BİR PİRAMİD - İTALYA
Roma, antik mimarisiyle ünlüdür. Kolezyum, Panteon, Trajan Pazarı ve Roma Forumu bunlardan birkaçıdır. Çoğu kez ilişkilendirilmediği bir şey piramitlerdir. Ancak Roma'nın tam kalbinde, her bir kenarı 30 metre ve yüksekliği 35 metre olan 2.000 yıllık bir piramit bulunur. Yine de çok az insan Roma'nın Cestius Piramidi'ni duymuştur.
Cestius Piramidi, antik Roma'da önemli bir yol olan Via Ostiensis boyunca MÖ 18 ile 12 yılları arasında inşa edilmiştir. Mısır piramitlerinin gerçekten mezar olarak kullanılıp kullanılmadığı tartışmalı olsa da, Cestius'un piramidi kesinlikle öyleydi. Piramidin içinde, piramidin doğu ve batı yanlarındaki yazıtlara göre, tribün, praetor ve rahiplik üyesi Gaius Cestius Epulo olarak bilinen Romalı bir politikacının cesedini barındıran beşik tonozlu bir mezar odası vardır. İkinci bir yazıt, bu piramidin inşasının 330 günde tamamlandığını duyurur.
2• TENERİFE'NİN GİZEMLİ PİRAMİTLERİ - KANARYA ADALARI
Kanarya Adaları'nda yer alan Tenerife bir tatil yeri olarak bilinir ancak pek çok turist orada piramitler olduğundan ve süregelen bir gizemden habersiz adayı ziyaret eder. Piramitleri kim, ne zaman ve neden inşa etti?
Piramitler , Tenerife'nin güneyindeki bir kasaba olan Güímar'da bulunabilir . Harç kullanılmadan lav taşından yapılan piramitler, akademisyenler arasında büyük tartışmalara neden oldu. Bir çalışma, piramitleri 19. yüzyıla tarihlendiriyor .MS yy., sitenin yakınında bulunan çanak çömleklere dayanarak ve bunların çiftçilerin araziyi temizlerken yaptıkları volkanik kaya yığınlarından biraz daha fazlası olduklarını söyledi. Ancak, bu hararetle tartışıldı. Norveçli kaşif Thor Heyerdahl, piramitlerin MÖ 1000 civarında takımadalara göç eden Kanarya Adaları'nın yerli Berberi sakinleri olan Guanches tarafından inşa edildiğini savunuyor. Hayerdahl, yapıların, Yaz Gündönümü'nde gerçekleştirilmiş olabilecek törensel amaçlar için basamaklı seviyeler ve olası hizalamalarla özenle tasarlandığına dikkat çekiyor. 1991 yılında, Kanarya Astrofizik Enstitüsü'nden araştırmacılar olan Juan Antonio Belmonte Avilés, Antonio Aparicio Juan ve César Esteban López, Güímar piramitlerini çevreleyen bazı terasların uzun kenarlarının kış ve yaz gündönümlerinin yönünü belirlediğini gösterdi. Heyerdahl, Kanarya piramitlerinin eski Mısır ile Maya uygarlığı arasındaki yolculuklarda zamansal ve coğrafi bir durma noktası oluşturduğunu varsayarak tarihçilerin, arkeologların, astronomların ve genel olarak tarihe ilgi duyanların katıldığı bir tartışma başlattı.
3• BÜYÜK CHOLULA PİRAMİDİ - MEKSİKA
Guinness Rekorlar Kitabı tarafından hacmi bakımından dünyanın en büyük piramidi olarak tanınmasına rağmen, pek çok kişi Büyük Cholula Piramidi'ni duymamıştır. Puebla şehrinin hemen dışında bulunan piramit, Mezoamerikan panteonunun en önemli tanrılarından biri olan Quetzalcoatl'a ve Kolombiya öncesi dönemde Cholula'ya adanmıştı.büyük bir şehir ve dağlık Meksika'nın dini merkeziydi. Tapınağın inşası MÖ 2. yüzyılda başlamış ve son halini alana kadar birkaç aşamadan geçmiştir. MS 1100 civarında, şehir Toltec-Chichimecas'ın eline geçti ve yeni tapınaklar yaratılırken piramit terk edildi. Yüzyıllar boyunca, toprak ve bitki örtüsüyle kaplandı ve yetkililerin bir akıl hastanesinin inşaatına başladığı 1910 yılına kadar, 'doğal tepenin' eski bir piramidin evi olduğu ortaya çıktı.
4• XİAN ÇİN'İN EFSANEVİ BEYAZ PİRAMİDİ -ÇİN
Shaanxi Eyaletinde, eski başkent Xi'an'ın yakınında izole edilmiş, düz bir ovaya dağılmış, Çin dışında çok az bilinen düzinelerce muhteşem piramit tümseği yatıyor. Bu etkileyici mezarların gerçekliğiyle karışan, Giza'nın Büyük Piramidini bile gölgede bırakacak, 300 metrelik beyaz, mücevherlerle kaplı devasa bir piramidin efsanesidir. Bazı araştırmacılar, 'Xi'an'ın Beyaz Piramidi'nin havadan görüntülenmesinin Han İmparatoru Wu'nun mezarı olan Maoling Mausoleum'a tekabül ettiğine inanırken , diğerleri efsanevi piramidin henüz bulunamadığını iddia ediyor.
Çin'de devasa bir beyaz piramidin görüldüğü bildirilenler, bir asırdan daha öncesine, 1912'de Shaanxi Eyaletinde bir Budist keşiş rehberiyle yürürken uzakta dev bir piramit gören Amerikalı seyahat acentesi ve tüccar Fred Meyer Schroder'in günlük kayıtlarına dayanıyor. Schroder, 500 metre kenarlarıyla en az 300 metre yüksekliğinde (kabaca 1.000 fit) olduğunu tahmin etti. Bu tür boyutlar, yapıya Mısır'daki Büyük Piramit'inkinden on kat daha büyük bir hacim verecektir. Schroder'in Moğol rehberi Bogdo, ona piramitlerin en az 3.000 yaşında olduğunu ve onlar hakkındaki bilgilerin eski manastır belgelerinde kaydedildiğini ve yerel efsanelerde iyi bilindiğini bildirdi.
1940'larda pilotlar tarafından iki kez daha görüldü ve her ikisi de boyutu ve özellikleriyle ilgili daha önceki raporları doğruladı. Bazıları, Beyaz Piramidin, Qin Ling Dağları'nın engebeli arazisinde, yükselen dağlar ve derin geçitler arasında fark edilmesi zor olabileceğine inanıyor. Çok sayıda araştırmacı ve kaşif, Xi'an'ın Beyaz Piramidi'nin peşine düştü, ancak bugüne kadar hiçbiri başarılı olamadı. Türk piramidi olarakta bilinir. Bu yüzden saklandığını söyleyen tarihçiler vardır.