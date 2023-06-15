En ünlü 4 antik hayalet hikayesi
Hayaletler yüzyıllardır insan folklorunun ve efsanelerinin bir parçası olmuş, hayal gücümüzü büyülemiş ve tüylerimizi ürpertmiştir. Antik Roma'dan günümüz Japonya'sına, en ünlü hayalet hikayeleri nesilden nesile aktarılır. Sizin için araştırdık.
1- LONDRA KULESİ'NİN BEYAZ LEYDİSİ
Beyaz Leydi, Londra Kulesi'nde tanınmış bir hayalettir ve St. Peter ad Vincula şapeline musallat olduğuna inanılmaktadır. Eski efsaneye göre, Beyaz Leydi bir zamanlar yanlışlıkla bir suçla itham edilen bir kadındı.
Masum olmasına rağmen idam edilen ve Kraliçe'nin dairesinden hırsızlık yapmakla haksız yere suçlanan genç bir kadın hakkında biri de dahil olmak üzere Beyaz Leydi'nin kökenini iddia eden birkaç hikaye var. Başka bir hikaye, Beyaz Leydi'nin 1536'da Kule'de idam edilen ve beyaz giymesiyle tanınan Anne Boleyn'in hayaleti olabileceğini öne sürüyor.
Beyaz Leydi genellikle uzun saçlı, uzun bir elbise içinde dolaşan sakin ve güzel bir kadın olarak tanımlanır. Pek çok insan onu şapel sunağında diz çökmüş olarak gördüğünü iddia ediyor ve bazıları onun huzurunda bir sakinlik veya rahatlık duygusu hissettiğini bildirdi.
Beyaz Leydi'nin varlığını destekleyen tarihsel kanıtların olmamasına rağmen, efsanesi hala son derece popüler. Bugün bile, Londra Kulesi'ne gelen ziyaretçiler ve turistler, onun koridorlarda dolaşan hayaletimsi figürünü gördüklerini bildiriyor.