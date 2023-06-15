En ünlü 4 antik hayalet hikayesi

Beyaz Leydi genellikle uzun saçlı, uzun bir elbise içinde dolaşan sakin ve güzel bir kadın olarak tanımlanır. Pek çok insan onu şapel sunağında diz çökmüş olarak gördüğünü iddia ediyor ve bazıları onun huzurunda bir sakinlik veya rahatlık duygusu hissettiğini bildirdi.