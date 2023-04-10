Eski Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey şehit edildi (10 Nisan 1919) | Prof. Dr. Haluk Eraksoy yazdı

Ülkemizi işgal edenlere yaranmak için kurulan düzmece bir mahkemenin eski Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’e verdiği idam cezası, 104 yıl önce bu gün infaz edildi (10 Nisan 1919)

KEMAL BEY, BİRTAKIM GAYRİ MİLLİ UNSURLARIN ÇIĞIRTKANLIĞINI DİNDİRMEK İÇİN KATLEDİLDİ

Ermeni tehciri yargılamalarının ilk mahkûmu olan eski Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey, Padişah Vahdettin’in iki gün önce verilen idam kararını onaylaması üzerine, Beyazıt Meydanı’nda kurulan darağacında asıldı. Vahdettin, Kemal Bey’in hakkındaki idam kararından sonra kamuoyu tepkisinden çekinerek Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’den fetva istemişti. Kemal Bey, alelacele alınan fetvanın ardından, üyeleri arasında Ermenilerin de bulunduğu ve dinlediği tanıkların çoğu Ermenilerden oluşan bir mahkemenin kararıyla, birtakım gayri milli unsurların çığırtkanlığını dindirmek için, göz göre göre katledilmiş oldu.

KEMAL BEY'İN İDAM EDİLMEDEN ÖNCE SON SÖZLERİ

Kemal Bey'in idam edilmeden önce son sözleri şöyle oldu:

- Ben bir Türk memuruyum. Aldığım emri yerine getirdim. Vazifemi yaptığıma vicdanım emindir. Sizlere yemin ederim ki ben masumum, son sözüm bugün de budur, yarın da budur. Ecnebi devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer buna adalet diyorlarsa, kahrolsun böyle adalet!

- Merhum sevgili oğlum Adnan'ın medfûn bulunduğu Kadıköy Kuşdili Çayırı'ndaki kabristanda yavrumun yanında gömülmemi diliyorum. Teyzem ve kardeşim Kadıköyü'nde sâkindirler. Teyzemin adresi Mühürdar Caddesi'nde 67 numaralı hanedir, adı İsmet hanımdır. Defin masrafı teyzeme tevdi buyurulmalıdır. Kabir taşım, hamiyetli Türk ve Müslüman kardeşlerim tarafından dikilmeli ve üstüne şöyle yazılmalıdır: ‘Millet ve memleket uğrunda şehit olan Boğazlıyan Kaymakamı Kemal'in ruhuna Fatiha’.

- Zevcem Hatice'ye, yavrularım Müzehher ve Müşerref'e muavenet edilmesini, yavrularımın tahsil ve terbiyesine ihtimam buyurulmasını vatandaşlarımdan beklerim. Babam, Karamürsel âşâr memur-ı sâbıkı Arif Bey de âcizdir. Kardeşim Münir de kimsesizdir. Bunlara da muavenet olunursa memnun olurum. Türk milleti ebediyen yaşayacak, Müslümanlık asla zevâl bulmayacaktır. Allah millet ve memlekete zevâl vermesin. Fertler ölür, millet yaşar. İnşallah Türk milleti ebediyete kadar yaşayacaktır.