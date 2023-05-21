Atlatl'da ustalaşmak: Tarih öncesinin en iyi av aracı
Eski çağlarda yaşam insanlar için daha zordu. Birçok yabani hayvan ile iç içe yaşıyorlardı diyebiliriz her an karşılarına devasa büyüklükte bir yırtıcı çıkması kaşınılmazdı. Peki bu yırtıcılara karşı kendilerini nasıl savunuyorlardı. Hep birlikte tarih öncesi en iyi av aracını tanıyalım...
Atlatl'ı hiç duydunuz mu? Ok ve yaydan önce binlerce yıldır kullanılan tarih öncesi bir av aracıdır. Genellikle ahşap veya kemikten yapılmış, bir ucunda ok veya mızrak tutan bir kanca veya mahmuz bulunan uzun bir sopadan oluşur.
Avcılar, atlatlın uzunluğunu kullanan bir fırlatma hareketi kullanarak, elle atılan bir mızraktan daha fazla hız ve isabet elde edebilmişlerdir.
Aslında, bazı uzmanlar atlatlın insanların hayatta kalması için ok ve yaydan daha önemli olduğunu, çünkü ilk insanların daha verimli ve etkili bir şekilde avlanmasını sağladığını savunmaktadır.
Günümüzde atlatl, bazı yerli halklar tarafından avcılık ve balıkçılık için kullanılmaya devam etmekte, ayrıca eşsiz tarihi ve kültürel önemini takdir eden hobiciler ve meraklılar tarafından da kullanılmaktadır.
Kaynak: ancient-origins.net