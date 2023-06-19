Eski Çin Kağıt Zırhı: Çelikten daha sağlam!
Muhtemelen "kalem kılıçtan keskindir" sözünü duymuşsunuzdur, ancak kağıt zırhın metalik koruyucu giysiden daha güçlü olduğunu duydunuz mu? İşte o efsanevi eski Çin zırhları!
Kağıt zırhlar savaş hakkında öğrendiğimiz her şeye aykırı olabilir. Ancak eski Çin kayıtlarına göre, kağıt zırh kullanmak daha üstün bir seçenek olarak görülüyordu.
Kağıt yapımı, Doğu Han döneminde 2000 yıl önce Çin'de ortaya çıktı. Çinli hadım Cai Lun, buluşla anılır, ancak daha eski, daha ilkel kağıt örnekleri bulunmuştur. Kağıt, bambu, ahşap veya ipekten daha pratik bir yazı yüzeyi sağlayan, oyunun kurallarını değiştiren bir icattı. Bariz kullanımlarına ek olarak, Çinliler onu kağıt zırh yapmak için bile kullandılar.
Tarihsel olarak Çinliler, askerleri korumak için kaplumbağa kabuğu, bronz, taş, deri ve nihayetinde çelikten, optimum koruma sağlamak için ustalıkla küçük, kare, dikdörtgen ve balık pulu şeklindeki parçalara kadar uzanan çeşitli malzemelerle etkileyici bir yetenek sergilediler. savaş sırasında. Eski Çin kayıtlarında ipek ve kağıt zırhtan söz edilmesi şaşırtıcı gelebilir.
Hand Papermaking Magazine'de Peter Dekker, kağıt zırhın ilk kez Tang Hanedanlığı döneminde (MS 618 - 907) olduğunu belirtti. Shang Suiding'in savaş sırasında sivillerin kendilerini savunmasına yardımcı olmak için kağıt zırhı icat ettiği söyleniyor. He-Dong valisinin bin kişilik bir orduyu kıvrımlı kağıt zırhlarla donattığı bile bildirildi.