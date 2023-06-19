Eski Çin Kağıt Zırhı: Çelikten daha sağlam!

Kağıt yapımı, Doğu Han döneminde 2000 yıl önce Çin'de ortaya çıktı. Çinli hadım Cai Lun, buluşla anılır, ancak daha eski, daha ilkel kağıt örnekleri bulunmuştur. Kağıt, bambu, ahşap veya ipekten daha pratik bir yazı yüzeyi sağlayan, oyunun kurallarını değiştiren bir icattı. Bariz kullanımlarına ek olarak, Çinliler onu kağıt zırh yapmak için bile kullandılar.