1912 yılında İstanbul

AYASOFYA VE TOPKAPI SARAYI KARAKOLU / 1912

Ayasofya, günümüzdeki son halini alana kadar aynı yerde bir değil, tam 3 kez inşa edilmiş. Son kez inşa edilmesinin ardından, 1000 yıl boyunca dünyanın en büyük katedrali olma özelliğini kimselere bırakmamış. Hem Roma, hem de Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış olan İstanbul'da dini hayatın merkezi olmuş.