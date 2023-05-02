1912 yılında İstanbul
1912 yılında çekilen fotoğraflar, eski İstanbul'u görmek isteyenlerin günümüze ulaşan tarihi kalıntıları ile âdeta zamanda yolculuk yaptırıyor. İşte ilk kez göreceğiniz sizi eski İstanbul'da tarihi yolculuğa çıkartacak birbirinden güzel fotoğraflar...
ŞEB SEFA HATUN CAMİİ / 1912
Şepsefa Camii veya Şepsefa Hatun Camii; İstanbul'un Fatih ilçesi, Atatürk Bulvarı üzerinde Osmanlı Dönemi camidir. 1787 yılında inşa edildi. Caminin banisi, I. Abdülhamid'in eşi Fatma Şepsefa Hatun'dur. Şepsefa Hatun, camiyi oğlu Şehzade Mehmed'in hatırası için yaptırmıştır.
AYASOFYA VE TOPKAPI SARAYI KARAKOLU / 1912
Ayasofya, günümüzdeki son halini alana kadar aynı yerde bir değil, tam 3 kez inşa edilmiş. Son kez inşa edilmesinin ardından, 1000 yıl boyunca dünyanın en büyük katedrali olma özelliğini kimselere bırakmamış. Hem Roma, hem de Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış olan İstanbul'da dini hayatın merkezi olmuş.
GALATA KÖPRÜSÜ / 1912
Galata Köprüsü, İstanbul'da Haliç üzerine yapılmış, Karaköy'le Eminönü'nü birleştiren köprüdür.
1994 yılı Aralık ayında tamamlanarak hizmete girmiş olan ve günümüzde hizmet vermekte olan Galata Köprüsü, 490 metre uzunluğunda ve 80 metrelik kısmı açılabilen bir baskül köprüdür. Dünyada üzerinden tramvay geçen ender baskül köprülerden biridir.
BEDRETTİN CAMİİ
Bedrettin Camii, İstanbul’da Beyoğlu ilçesine bağlı Bedrettin mahallesinde bulunmaktadır. Cami, 1878 yılında Bedrettin Bey tarafından yaptırılmış.