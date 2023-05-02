1912 yılında İstanbul

1912 yılında çekilen fotoğraflar, eski İstanbul'u görmek isteyenlerin günümüze ulaşan tarihi kalıntıları ile âdeta zamanda yolculuk yaptırıyor. İşte ilk kez göreceğiniz sizi eski İstanbul'da tarihi yolculuğa çıkartacak birbirinden güzel fotoğraflar...

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1912 yılında İstanbul - Resim: 1 1 7

ŞEB SEFA HATUN CAMİİ / 1912

Şepsefa Camii veya Şepsefa Hatun Camii; İstanbul'un Fatih ilçesi, Atatürk Bulvarı üzerinde Osmanlı Dönemi camidir. 1787 yılında inşa edildi. Caminin banisi, I. Abdülhamid'in eşi Fatma Şepsefa Hatun'dur. Şepsefa Hatun, camiyi oğlu Şehzade Mehmed'in hatırası için yaptırmıştır.

1912 yılında İstanbul - Resim: 2 2 7

AYASOFYA VE TOPKAPI SARAYI KARAKOLU / 1912

Ayasofya, günümüzdeki son halini alana kadar aynı yerde bir değil, tam 3 kez inşa edilmiş. Son kez inşa edilmesinin ardından, 1000 yıl boyunca dünyanın en büyük katedrali olma özelliğini kimselere bırakmamış. Hem Roma, hem de Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış olan İstanbul'da dini hayatın merkezi olmuş.

1912 yılında İstanbul - Resim: 3 3 7

GALATA KÖPRÜSÜ / 1912

Galata Köprüsü, İstanbul'da Haliç üzerine yapılmış, Karaköy'le Eminönü'nü birleştiren köprüdür.

1994 yılı Aralık ayında tamamlanarak hizmete girmiş olan ve günümüzde hizmet vermekte olan Galata Köprüsü, 490 metre uzunluğunda ve 80 metrelik kısmı açılabilen bir baskül köprüdür. Dünyada üzerinden tramvay geçen ender baskül köprülerden biridir.

1912 yılında İstanbul - Resim: 4 4 7

BEDRETTİN CAMİİ

Bedrettin Camii, İstanbul’da Beyoğlu ilçesine bağlı Bedrettin mahallesinde bulunmaktadır. Cami, 1878 yılında Bedrettin Bey tarafından yaptırılmış.