Eski Türk töresinde kadının önemi

En eski Türk inancına göre, 'Han ile Hatun' gök ile yerin evlatlarıdır. Kadın burada göğün yedinci katında bulunur. Kadının böylesine bir kutsal görüldüğü bir törede dövülüp hor görülmesinin imkanı yoktur. Türk kültürü ve destanlarında böyle bir duruma rastlanmaz. Türk destanlarında kadın erkeğin daima yanındadır. Onun güç ve ilham kaynağıdır.