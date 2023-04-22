Eski görüntüler ile Ramazan Bayramı

21 Nisan Salı itibari ile başlayan Ramazan Bayramı'nda insanlar, sevdikleri ile birlikte bayramı coşku ve heyecanla kutluyor. Peki, eski zamanlarda bayramlar nasıl geçiyordu? İşte tarih boyunca görüntülenmiş bayram fotoğrafları ve çizimleri...

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Eski görüntüler ile Ramazan Bayramı - Resim: 1 1 18

Bayram namazından sonra Topkapı Sarayında Bayramlaşma töreni...

Eski görüntüler ile Ramazan Bayramı - Resim: 2 2 18

İşte kimsenin görmediği eski resimler ile Ramazan Bayramı görüntüleri...

Eski görüntüler ile Ramazan Bayramı - Resim: 3 3 18

Çinli Müslümanlar, Ramazan'ın son gününde iftar vaktini bekliyorlar.

Eski görüntüler ile Ramazan Bayramı - Resim: 4 4 18

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bahşiş toplayan bir Ramazan Davulcusu.