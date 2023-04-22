Eski görüntüler ile Ramazan Bayramı
21 Nisan Salı itibari ile başlayan Ramazan Bayramı'nda insanlar, sevdikleri ile birlikte bayramı coşku ve heyecanla kutluyor. Peki, eski zamanlarda bayramlar nasıl geçiyordu? İşte tarih boyunca görüntülenmiş bayram fotoğrafları ve çizimleri...
Bayram namazından sonra Topkapı Sarayında Bayramlaşma töreni...
İşte kimsenin görmediği eski resimler ile Ramazan Bayramı görüntüleri...
Çinli Müslümanlar, Ramazan'ın son gününde iftar vaktini bekliyorlar.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü bahşiş toplayan bir Ramazan Davulcusu.