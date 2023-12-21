Fatih Sultan Mehmet'in Defteri Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Bakın Neler Çizmiş...

Zira defterde açıkça görüldüğü üzere Arapça, Yunanca ve Latince harfler çalışılmıştır. Bununla birlikte çizilen insan ve hayvan figürleri ise çok da küçük yaştaki bir çocuğun yapamayacağı ustalıktadır. Dolayısıyla eğer bütün çizimler Şehzade Mehmed'e aitse, bunlar kendisinin okuma yazmayı yeni öğrendiği bir yaşa ait olmalıdır.