Fatih Sultan Mehmet'in Defteri Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Bakın Neler Çizmiş...
Çağının en ileri devlet adamlarından Fatih Sultan Mehmet’in çocukluğundan kalan bu özel defterin günümüze kadar ulaştığını biliyor musunuz? İçinde Yunanca ve Farsça beyitlerin de yer aldığı defter, 1940 yılında Prof. Dr. Süheyl Ünver’in emeğiyle yayın dünyasına kazandırılmıştı.
İstanbul'un Fatihi ve çağının en ileri hükümdarı Fatih Sultan Mehmet'in defteri çocukluğunun yanı sıra Osmanlı Sultanı'nın ufkundan da izler barındırıyor.
Defterde, at başları, leylek, baykuş, kartal, Fatih’in hocaları ya da etrafındakilerin karikatürleri bulunuyor.
Ayrıca defterde Yunan alfabesi, çiçek motifleri, Farsça beyitleri de yer alıyor.
Küçük yaşlarda sancağa atanan şehzadelerin bazen anneleri de yanlarında bulunurdu. Sancaktaki her bir şehzade, gelecekteki padişah adayı olarak, belli sınırlardaki bir bölgeyi yönetme tecrübesi kazanırlardı. Padişah gibi benzer bir tahtta oturur ve tıpkı Divan-ı Hümayun gibi bir divana hükmederlerdi.
Zira defterde açıkça görüldüğü üzere Arapça, Yunanca ve Latince harfler çalışılmıştır. Bununla birlikte çizilen insan ve hayvan figürleri ise çok da küçük yaştaki bir çocuğun yapamayacağı ustalıktadır. Dolayısıyla eğer bütün çizimler Şehzade Mehmed'e aitse, bunlar kendisinin okuma yazmayı yeni öğrendiği bir yaşa ait olmalıdır.