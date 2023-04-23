23 Nisan 1920: Büyük Millet Meclisi'nin açılışı
23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldı. Meclis'in açılışı ile yeni bir Türk devletinin temeli atıldı. 23 Nisan 1920, Türkiye’de Devrimci İktidarın kurulduğu tarihtir.
TÜRK DEVRİMİNİN DORUĞU
Türk Devriminin doruğu olan Kemalist Devrime bir tarih düşmek gerekirse, o tarih 23 Nisan 1920’dir.
23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte yeni bir devlet, yeni bir hükümet kuruldu. Atatürk, Cumhuriyetin “fiilen” kuruluşunun 23 Nisan 1920 olduğunu belirtmişti. İktidarın Anadolu’daki Millî Teşkilatın, resmî adıyla Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi’nin eline geçtiği tarih budur.
DEVLETİN KURULDUĞU TARİHTİR
Şevket Süreyya Aydemir’e göre, “23 Nisan 1920 Türkiye Milli Kurtuluş Hareketi’nin kendi devletinin kurduğu tarihtir. Bu tarihte Milli Mücadele, artık bir Halk Hareketi olmaktan çıkmış, bir Halk Devletinin ekseni etrafında gelişmeye başlamıştır. Bu eksen Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’dir ve yarınki müstakil Türkiye Cumhuriyeti bu halk devletinin tekamülü olarak tabii temelinde oturacaktır.”
YENİ TÜRK DEVLETİNİN TEMELİ ATILDI
Falih Rıfkı Atay’da, “Anadolu’da yeni bir Türk devletinin temeli 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi açıldığı gün atılmıştır. Mustafa Kemal bu meclis başkanı seçildiği gün gerçekte, yeni Türk devletinin ilk başkanı olmuştur” diye ifade ederek devletimizin kuruluşunu 23 Nisan 1920 olarak göstermiştir.
1920 TÜRK DEVRİMİ
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek de “23 Nisan, saltanatı bertaraf ettiğimiz, Ankara’da Devrimci Meclis ve Devrimci Hükümet kurduğumuz gündür. 23 Nisan, İstiklal Savaşımızın hükümetine devrimle kurduğumuz gündür. Dünyanın her yerinde Türk Devrim tarihi 23 Nisan olarak bilinir. Örneğin Komünist Enternasyonel Programı’nda devrimler sayılırken ‘1920 Türk Devrimi’ denir. Çünkü o tarih, Türkiye’de Devrimci İktidarın kurulduğu tarihtir” demektedir.