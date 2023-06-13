Gizemini koruyan 7 hayalet ada

Batlamyus ise Pytheas'a inandı ve MS 100 civarında yayınladığı Geographia adlı dünya atlasında Thule'ye de yer verdi. Bu eser 1410'larda Floransalı bilim adamları tarafından tercüme edildi ve bu nedenle Thule, bu dönemden 17. yüzyıla kadar haritalarda Britanya'nın kuzeyinde büyük bir ada olarak görünmeye devam etti.

Tabii ki sonunda Britanya'nın kuzeyinde büyük bir ada olmadığı anlaşıldı. Pytheas'ın büyük olasılıkla ya uydurduğuna ya da Shetlands Adaları'ndan birine, Faroes'e ya da İzlanda veya Norveç'e kadar yelken açtığına inanılmaktadır. Bir başka teori de adanın İrlanda olabileceğidir. Her iki durumda da, Thule diye bir şey yoktur.