Gizemini koruyan 7 hayalet ada
Tarihte keşfedilmemiş gizemini koruyan birçok yer vardır. Bazıları yanlışlık ile çizilmiş bazılarına ise yanlışlık ile uğranıp geri haber alınamamıştır. Gizemini koruyan o hayalet adalara bakalım.
Bugün, büyük maceraların sonuncusunun da sona erdiğini ve bulunabilecek her şeyi bulduğumuzu düşünmek çok kolay. Ancak uzun bir süre boyunca bu doğru değildi. Denizciler, denizlere açılmak ve yeni bölgeler keşfetmek için yola çıktıklarında sürekli keşifler yapıyorlardı. Seyir hataları, yanlış gözlemler, dezenformasyon ve eski moda insan ikiyüzlülüğünün bir sonucu olarak hatalar yapıldı. Bu hayalet adalar yüzyıllar boyunca pek çok karışıklığa ve birçok efsane ve mite yol açmıştır.
THULE: BRİTANYA'NIN KUZEYİNDE BİR ÜLKE
Thule ilk olarak M.Ö 325 civarında Yunan denizci Pytheas tarafından "keşfedilmiştir". Pytheas, tüm ticaretin kaynağını belirlemek üzere Kuzey Avrupa'yı keşfetmeye gönderilmişti. Pytheas, ana limanı Passalia'dan (bugünkü Marsilya) yelken açarak Atlantik'e açıldı ve kuzeye gitti.
Bulduğu yer Brittania ya da Prittania olarak kaydettiği Britanya'ydı. Brittania'nın hemen kuzeyinde Thule adını verdiği bir ada buldu.
Pytheas'ın orijinal yazıları kayboldu, bu yüzden ne yazık ki elimizdeki tek şey Strabon gibi coğrafyacıların yorumları. Bazı coğrafyacılar Pytheas'a inanırken, diğerleri kuşkuluydu. Strabon, Pytheas'ın kuzey denizlerinin nasıl buzla dolu olduğuna dair açıklamasını okuduktan sonra Thule'yi bir icat olarak yazdı.
Batlamyus ise Pytheas'a inandı ve MS 100 civarında yayınladığı Geographia adlı dünya atlasında Thule'ye de yer verdi. Bu eser 1410'larda Floransalı bilim adamları tarafından tercüme edildi ve bu nedenle Thule, bu dönemden 17. yüzyıla kadar haritalarda Britanya'nın kuzeyinde büyük bir ada olarak görünmeye devam etti.
Tabii ki sonunda Britanya'nın kuzeyinde büyük bir ada olmadığı anlaşıldı. Pytheas'ın büyük olasılıkla ya uydurduğuna ya da Shetlands Adaları'ndan birine, Faroes'e ya da İzlanda veya Norveç'e kadar yelken açtığına inanılmaktadır. Bir başka teori de adanın İrlanda olabileceğidir. Her iki durumda da, Thule diye bir şey yoktur.