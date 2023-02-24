Hocalı Katliamı: 31 yıldır dinlemeyen acı

Hocalı Katliamı'nın üzerinden 31 yıl geçti fakat acısı bugün de Azerbaycanlıların kalbinde tazeliğini koruyor. Her yıl Hocalı'yı mağlup halk olarak anan Azerbaycanlılar, ordularının 2020'de 44 günlük savaşta kazandığı zafer dolayısıyla 2 yıldır şehitlerini galip bir halk olarak anıyor.

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan bu katliam, hiçbir zaman unutulmayacak olsa da işgal altındaki toprakların kurtarılması, Azerbaycanlıların kalbine su serpti. Azerbaycanlıların şimdi tek istediği, Hocalı Katliamı'nın faillerinin yargı önüne çıkartılması ve adaletin yerini bulması.