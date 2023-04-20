İnsanlığı uzaya kavuşturan Sovyetler Birliği'nin büyük kozmonotu: Yuri Gagarin

Matematik ve fizik derslerini seven Yuri, bir ticaret okuluna giderek 1951'de Moskova yakınlarındaki bu okulundan kalıpçı olarak mezun oldu. Daha sonra Saratov'daki endüstri kolejinde çalışmalarına devam etti. Aynı zamanlarda bir uçuş kursuna da katıldı. Uçmayı sevdiğini keşfeden Gagarin, bu kursu tamamladıktan sonra Orenburg'daki Sovyet Hava Kuvvetleri Harbiyeli Okulu'na girdi ve bu okuldan 1957'de en iyi derece ile mezun oldu. Tek başına ilk uçuşunu 1955'te yaptı.

Bazı görevlere gönderilen Yuri Gagarin, savaş pilotu olmaktan zevk alsa da, hayalinde hep uzaya gitmek vardı. O yüzden Uzay Yarışı'nın kızıştığı zamanlarda bir kozmonot olmak için gönüllü oldu ve başvurular arasından ilk 20'ye seçildi.