İnsanlığı uzaya kavuşturan Sovyetler Birliği'nin büyük kozmonotu: Yuri Gagarin
ABD ve Sovyetler Birliği arasında 1957'den 1975'e kadar süren Uzay Yarışı'nda, Sovyetler Birliği'nin ilk galibiyeti, insanlı uzay yolculuğunu başarıyla gerçekleştirmiş olmaktır. Bu yolculuğu ilk yapan kişi, Yuri Gagarin olmuştur. İşte o büyük kahramanın anlamlı hikayhesi...
YURİ GAGARİN KİMDİR?
Tam adı Yuri Alekseyevich Gagarin'dir. 9 Mart 1934 yılında Rusya'da Moskova'nın batısında küçük bir köy olan Klushino'da doğdu. Yuri, ailenin dört çocuğundan üçüncüsüydü ve çocukluğunu bir çiftlikte geçirdi. Babası Alexey Ivanovich Gagarin, marangoz ve duvarcı olarak çalışıyor, annesi Anna Timofeyevna Gagarin ise çiftlikte çalışarak sütçülük yapıyordu. Yuri, 7 yaşındayken Naziler, Sovyetler Birliği'ni işgal etti. Gagarin ailesi, savaş sırasında çok zor günler geçirdiler.
Matematik ve fizik derslerini seven Yuri, bir ticaret okuluna giderek 1951'de Moskova yakınlarındaki bu okulundan kalıpçı olarak mezun oldu. Daha sonra Saratov'daki endüstri kolejinde çalışmalarına devam etti. Aynı zamanlarda bir uçuş kursuna da katıldı. Uçmayı sevdiğini keşfeden Gagarin, bu kursu tamamladıktan sonra Orenburg'daki Sovyet Hava Kuvvetleri Harbiyeli Okulu'na girdi ve bu okuldan 1957'de en iyi derece ile mezun oldu. Tek başına ilk uçuşunu 1955'te yaptı.
Bazı görevlere gönderilen Yuri Gagarin, savaş pilotu olmaktan zevk alsa da, hayalinde hep uzaya gitmek vardı. O yüzden Uzay Yarışı'nın kızıştığı zamanlarda bir kozmonot olmak için gönüllü oldu ve başvurular arasından ilk 20'ye seçildi.
Sovyetler Birliği uzay programına katılabilmek için pilotların 25-30 yaş aralığında olması gerekiyordu. Bir diğer sınırlama ise; Vostok 1 kapsülü oldukça küçük olduğu için, adayların 72 kilogramdan daha hafif olması ve 1,70 metreden uzun olmaması gerekiyordu. Gagarin'in boyu 1,57 metreydi ve Vostok kapsülü için çok uygundu. Daha sonra yapılan testleri de başarıyla geçen Gagarin, 1960'da uzay uçuşunu tamamlayacak ilk insan olarak seçilmiş oldu. Bir Sovyet Hava Kuvvetleri doktoru, Gagarin hakkında şunları söylemişti:
- Mütevazi, zekasının ileri derecede gelişmiş olduğu belli; hafızası harika. Çevresine karşı keskin ve çok yönlü dikkati onu meslektaşlarından ayırıyor; hayal gücü iyi gelişmiş, tepkileri hızlı, azimli, faaliyetleri ve eğitim egzersizleri için kendisini özenle hazırlıyor. Gök mekaniği ve matematiğinin üstesinden kolaylıkla geliyor ve yüksek matematikte başarılı. Kendini haklı görürse bakış açısını savunmak zorunda kaldığında kısıtlı hissetmiyor, hayatın değerini birçok arkadaşından daha iyi anladığını gösteriyor.
VOSTOK 1 UÇUŞU
12 Nisan 1961 sabahı Moskova saatiyle 05:30'da, kozmonotlar Yuri Gagarin ve yedeği Gherman Titov, Baykonur Kozmodromu'ndaki barakalarında uyanıp kahvaltı yaptıktan sonra, uzay kıyafetlerini giydiler ve fırlatma rampasına götürüldüler. Gagarin, uzay aracına girdikten sonra, yerel saatle 07:10'da radyo iletişim sistemini açtı.
40 dakika sonra kapsülün kapağı kapatıldı; ancak tam kapanmadığı anlaşılınca, teknisyenler neredeyse 1 saat boyunca tüm vidaları söküp, kapağı yeniden monte ederek kapandığından emin oldular. Bu süreçte Gagarin, sakinliğini korumaya devam etti. Fırlatmadan yaklaşık yarım saat önce nabzı dakikada 64 atış olarak kaydedilmişti. Fırlatmadan önce Gagarin, şu tarihi sözleri söyledi: