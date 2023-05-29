Amiral Soner Polat, savaşı şu sözlerle özetliyor. "Savaş hiçbir hal ve şartta kendiliğinden oluşan, birdenbire ortaya çıkan bir eylem değildir. Savaş bir sorun sahası üzerindeki siyasetin devamıdır. Savaşta sadece kullanılan vasıtalar değişir. Diğer bir ifadeyle savaş, siyasetin başka vasıtalarla sürdürülmesidir. Politik hedef amaç, savaş ise araçtır. Bu nedenle yürütülen savaş eylemleri politik hedefe hizmet etmeli, ona uygun olmalıdır."

İnsanlık tarihi savaşların tarihiyle parareldir. Bugüne dek cereyan eden savaşlarda; toplamda ölen, yaralanan, ya da sakat kalan insan sayısı ise kimse tarafından kesin olarak bilinmemektedir. Ancak üzerine çalışan tarihçiler hayatını kaybeden insanlar hakkında rakam verebiliyorlar. İşte insanlık tarihinde en fazla can kaybına neden olan 10 savaş.



