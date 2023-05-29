İşte insanlık tarihinde en fazla can kaybına neden olan 10 savaş
Amiral Soner Polat, savaşı "Savaş hiçbir hal ve şartta kendiliğinden oluşan, birdenbire ortaya çıkan bir eylem değildir. Savaş bir sorun sahası üzerindeki siyasetin devamıdır." sözleriyle özetliyor. İnsanlık tarihi kadar eski olan bu olgu, yer yüzünde milyonlarca insanı hayatından mahrum bıraktı.
Amiral Soner Polat, savaşı şu sözlerle özetliyor. "Savaş hiçbir hal ve şartta kendiliğinden oluşan, birdenbire ortaya çıkan bir eylem değildir. Savaş bir sorun sahası üzerindeki siyasetin devamıdır. Savaşta sadece kullanılan vasıtalar değişir. Diğer bir ifadeyle savaş, siyasetin başka vasıtalarla sürdürülmesidir. Politik hedef amaç, savaş ise araçtır. Bu nedenle yürütülen savaş eylemleri politik hedefe hizmet etmeli, ona uygun olmalıdır."
İnsanlık tarihi savaşların tarihiyle parareldir. Bugüne dek cereyan eden savaşlarda; toplamda ölen, yaralanan, ya da sakat kalan insan sayısı ise kimse tarafından kesin olarak bilinmemektedir. Ancak üzerine çalışan tarihçiler hayatını kaybeden insanlar hakkında rakam verebiliyorlar. İşte insanlık tarihinde en fazla can kaybına neden olan 10 savaş.
10. İKİNCİ KONGO SAVAŞI
İkinci Kongo Savaşı , Afrika Savaşı veya Büyük Afrika Savaşı olarak da bilinen ve bazen Afrika Dünya Savaşı olarak da anılan, Ağustos 1998'de Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başlayan savaştır. Birinci Kongo Savaşı'ndan bir yıl sonra başlamış ve aynı sorunlardan kaynaklanmıştır. 1998 - 2003 yılları arasındaki savaşta 5.400.000 kişi ölmüştür.
9. RUSYA SİVİL SAVAŞI
Rus İç Savaşı (Rusça: Гражданская война́ в Росси́и Grazhdanskaya voyna v Rossiy), 1917 Ekim Devrimi'nden sonra 1918-1922 yılları arasında Bolşeviklerle muhalifleri arasında yaşanan savaştır. Yaklaşık 6.000.000 kişi hayatını kaybetmiştir.
8. DUNGAN İSYANI
Dungan Ayaklanması veya Hui Azınlık Savaşı, 19. yüzyılda Çin'in batısında meydana gelmiş dini ve etni bir ayaklanmadır. Ayaklanma, 1862 ile 1877 yılları arasında Huiler ile Çin'in Şansi, Kansu, Ningxia ve Sincan bölgelerindeki diğer bazı Müslüman gruplar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu terim bazen aynı tarihlerde Yunnan'da gerçekleşen Panthay isyanı için de kullanılmaktadır. İsyanda yaklaşık 8.000.000 kişi hayatını kaybetmiştir.