İstanbul'un fethi nasıl oldu? İstanbul'un fethinde gerçekleşenler

1453 sayısını duyunca hepimizin aklına hiç şüphesiz İstanbul'un fethi geliyor. İstanbul'un fethinde atalarımızın kahramanlıkları ve o zamanı sizin özetledik...

# türk tarihi # istanbul # zaferi
Son Güncelleme:
İstanbul'un fethi nasıl oldu? İstanbul'un fethinde gerçekleşenler - Resim: 1 1 18

İSTANBUL KUŞATMASI NASIL OLDU?

Kuşatma başlamadan evvel Boğazkesen hisarının yapılmasından sonra Sultan Mehmed, İstanbul’u karadan askerî bir kordon altına aldırmış, şehirden dışarıya ve dışarıdan şehre kimseyi bırakmamaları hakkında kat’i emir vermişti; zaten imparator da dışarıdaki halkı şehre aldıktan sonra kapıları kapatmıştı; fakat denizle ulaşım kesilmemişti. 

İstanbul'un fethi nasıl oldu? İstanbul'un fethinde gerçekleşenler - Resim: 2 2 18

1453 senesi Şubat ayında Sultan Mehmed dökülen topun İstanbul Önüne götürülmesini emretti. Top altmış manda ile çekiliyordu; topun kaymaması için iki tarafına ikişer yüz asker konmuştu; yolun bozuk kısmında ve köprü yapılacak yerlerde yolu düzletmek ve tahta köprü yapmak için önceden elli inşaat ustası ve iki yüz amele gönderilmişti. Nihayet top İstanbul’dan beş mil uzakta bir yere getirildi.

İstanbul'un fethi nasıl oldu? İstanbul'un fethinde gerçekleşenler - Resim: 3 3 18

MORA'YA AKIN

Pâdişâh İstanbul muhasarası   esnasında Mora’da imparatorun kardeşleri olan Mora despotları Tomas ile Dimitriyos taraflarından İstanbul’a yardım yapılması ihtimalini göz önüne alarak buraya Turahan ile oğulları Ahmed ve Ömer Beyleri memur ederek akınlar yaptırarak onlara göz açtırmadı.

İstanbul'un fethi nasıl oldu? İstanbul'un fethinde gerçekleşenler - Resim: 4 4 18

SULTAN MEHMED'İN İSTANBUL'A HAREKETİ

Padişah bütün  hazırlığını tamamladıktan   sonra 23 Mart 1453‘de  Edirne’den üzerine hareketi hareket   etti.   Keşan   mevkiinde   durarak   Çanakkale  boğazından  geçecek olan Anadolu kuvvetlerini bekledi ve bu kuvvetleri de aldıktan sonra yürüyüşe devam ederek 1453 Nisanının beşinde İstanbul surları önüne geldi ve ertesi gün yani 6 Nisan cuma günü şehri kuşattı. Haliç’teki Ayvansaray mevkiinden Hrisi Pili (Yaldızlı kapı)’ye kadar karadan bütün suru kuşattı. 