İstanbul'un fethini önlemek için yapılmıştı: Bizans zinciri TİEM'de sergileniyor
Osmanlı İmparatorluğu döneminde açılan son müze Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM), bu yıl 109. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. İstanbul'un fethini önlemek için yapılan Bizans zinciri TİEM'de sergileniyor
40 BİN KADAR ESER MUHAFAZA EDİLİYOR
Mimar Sinan'ın inşa ettiği Osmanlı sivil mimarisinin önemli yapılarından, Sultanahmet Meydanı'ndaki Pargalı İbrahim Paşa Sarayı'na kurulan müzenin koleksiyonunda binlerce önemli eser yer alıyor.
Müze koleksiyonunda Emeviler, Abbasiler, Fatimiler, Kuzey Afrika, Endülüs, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet dönemine, birbirinden önemli 40 bin kadar eserin muhafaza edildiğini belirten Aytar, müzeye dönem dönem yeni eserler kazandırıldığını kaydetti.
TİEM Müdürü Ekrem Aytar müze sergilerinin farklı zaman aralıklarıyla yenilendiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:
- Müzemizin Etnografya Bölümü'nde İstanbul'un fethine şahitlik etmiş olan Haliç zincirinin 21 metrelik bölümü sergiye açılmış bulunuyor. 11. Konstantin tarafından Sarayburnu ve Haliç arasına gerilen zincir, Türklerin İstanbul'u fethini önlemek üzere yapılmıştır. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri gemileri karadan yürütmüştür. Bu zincir fetihten sonra depolara kaldırılmıştır. Hisarlar Müzemizin deposunda bulunan zincir, konservasyonu tamamlanarak müzemizin Etnografya bölümünde, İstanbul manzaralı halının önünde sergiye çıkarılmıştır.
Ramazan ayı dolayısıyla müzenin her gün 23.00'e kadar ziyarete açık olduğunu vurgulayan Aytar, şunları ifade etti:
- Ziyaretçilerimiz buraya geldiğinde 'Kutsal Emanetler' bölümümüzü de görebilir. Kutsal emanetler, Yavuz Sultan Selim Han'ın Kahire'yi fethinden sonra İstanbul'a taşınmıştı ve Topkapı Sarayı'nda hazine dairesinde saklanmaktaydı. Osmanlı, İslamiyet'e çok önem verdiğinden, Surre Alayı ile her yıl Kabe'nin ve Medine'de Peygamber Efendimizin kabrinin örtülerini değiştirmekteydi. Buraya her yıl yeni eşyalar göndermekteydi. Oradan gelenler de Mekke'yi, Medine'yi gördüğünden dolayı kutsal sayılmıştı. Bunlar çeşitli devlet adamlarına hediye edilmişti. Türbelerden, tekkelerden toplanmış olan bu eserlerin bir kısmı bugün müzemizin Kutsal Emanetler bölümünde sergiye açılmıştır.
"YERLİ ZİYARETÇİLERİMİZİN DE ÖZELLİKLE HAFTA SONLARI VE RAMAZAN AYINDA MÜZEMİZE İLGİLERİ ARTMAKTADIR
Ekrem Aytar, ziyaretçilerin müzede Sultan 2. Mahmut, Sultan Abdülmecid Han ve Sultan 2. Mustafa'nın hat levhalarını görebileceğini aktararak, "Ayasofya'da görmüş olduğumuz Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin o devasa büyüklükteki hat levhalarının bir örneğini, İzzet Efendi'nin kendi yazmış olduğu el yazması Kur'an'ı Kerim'i de görmeleri mümkündür." ifadesini kullandı.
TİEM'in İstanbul'un en nadide müzelerinden biri olduğunun altını çizen Aytar, şunları söyledi: