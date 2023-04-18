İstanbul'un fethini önlemek için yapılmıştı: Bizans zinciri TİEM'de sergileniyor

Ramazan ayı dolayısıyla müzenin her gün 23.00'e kadar ziyarete açık olduğunu vurgulayan Aytar, şunları ifade etti:

- Ziyaretçilerimiz buraya geldiğinde 'Kutsal Emanetler' bölümümüzü de görebilir. Kutsal emanetler, Yavuz Sultan Selim Han'ın Kahire'yi fethinden sonra İstanbul'a taşınmıştı ve Topkapı Sarayı'nda hazine dairesinde saklanmaktaydı. Osmanlı, İslamiyet'e çok önem verdiğinden, Surre Alayı ile her yıl Kabe'nin ve Medine'de Peygamber Efendimizin kabrinin örtülerini değiştirmekteydi. Buraya her yıl yeni eşyalar göndermekteydi. Oradan gelenler de Mekke'yi, Medine'yi gördüğünden dolayı kutsal sayılmıştı. Bunlar çeşitli devlet adamlarına hediye edilmişti. Türbelerden, tekkelerden toplanmış olan bu eserlerin bir kısmı bugün müzemizin Kutsal Emanetler bölümünde sergiye açılmıştır.