İstanbul'un tarihi simgeleri ve efsaneleri
Tarih boyunca İstanbul, birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. O günlerden beridir şehir efsaneleri günümüze kadar ulaşmıştır. İşte İstanbul Boğazı'ndan Yılanlı Sütun'a kadar süregelmiş şehir efsaneleri...
İstanbul'un İstanbul Boğazı, Haliç, Sultanhamet Meydanı gibi gözde yerlerinin her köşesi tarihe tanıklık etmekte. Tabii ki bu doğal güzelliklerle birlikte şehir efsaneleri de günümüze kadar ulaşmayı başarmış. İşte İstanbul'un çeşitli yerlerinden efsaneleşmiş hikâye...
İŞTE İSTANBUL BOĞAZI'NIN EFSANESİ
İstanbul Boğazı olarak bilinen Bosphorus efsanesi Yunan mitolojisine dayanıyor. Bazı mitlere göre Poseidon’un oğlu olarak bilinen Kral Byzas Yunanistan’ın Megara kentinde yaşamış ve anlaşmazlıklardan dolayı Yunan yarım adasını terk eder. Kral Byzas yeni şehrini kurmak için Delfi tapınağının kâhinine danışır kâhin “Körler ülkesinin karşısına ”der.
Byzas halkıyla beraber İstanbul, Khalkedon’a yani bugünkü Kadıköy’e gelir. Kral Byzas Kadıköy’den Sarayburnu’nun konumunu fark eder ve büyülenir. "Körler ülkesi burası olmalı" der. "Bu kadar iyi bir konum varken buraya şehir kuranlar ancak kör olabilirler" diyerek Sarayburnu'na geçer. Böylece dünyanın en eski kentlerinden birisinin temeli atılmış olur.
Kral Byzas’ın soyu Yunan mitolojisinde tanrı ve tanrıçalara dayanır. Nehirler tanrısı İnahor’un kızı olan İo, Byzas’ın anneannesi ve Hera tapınağının rahibesidir.
İo efsaneye göre tanrıların kralı olan Zeus ile aşk yaşar. Zeus ve İo bir gün beraberken, Zeus’un asıl eşi Hera durumu fark eder. Hera, İo’yu boynuzlu bir ineğe çevirir. Hera, daha sonra İo’nun başına bir sinek musallat eder ve İstanbul Boğazı'nın Bosphorus hikayesi tam bu noktada başlar.