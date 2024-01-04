İşte İllerin Osmanlı'daki İsimleri! Memleketinizin Eski Adı Neydi?

İllerin isimleri Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze değişkenlik gösteriyor. Hatta Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olmak üzere pek çok kökenden il ismi mevcut.

Bu haberi, yaşadığı şehrin veya memleketinin Osmanlı dönemindeki eski adını merak eden okurlarımız için derledik.

İşte illerin Osmanlı’daki eski isimleri…