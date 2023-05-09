İşte Stalin'in Nazi faşizmine karşı tarihi zafer konuşması
Bundan 78 yıl önce Sovyetler Birliği, Hitler faşizmini tarihin çöplüğüne attığında aslında tüm dünyayı da bu zulümden arındırmıştı. Stalin, o büyük mücadelenin sonrasında bir zafer konuşması yapacak ve "Özgürlük için canını verenlerin ebedi zaferine" diyecekti. İşte Stalin'in zafer konuşması.
"YOLDAŞLAR! KADIN VE ERKEK YURTTAŞLAR!"
Zaferin mimari Sovyetler Birliği halkı lideri o gün kürsüye çıktığında, mutlak zaferi ilan etti. Birleşik mücadelenin karşısında hiç bir şeyin duramayacağını gösteren liderin konuşmasını sizler için çevirdik. İşte Stalin'in zafer konuşması:
- Almanya’ya karşı büyük zafer günümüz geldi. Kızıl Ordu’ya ve müttefiklerimizin kuvvetlerine diz çöktürmeye çalışan faşist Almanya, mağlup olduğunun farkına vardı ve koşulsuz teslim olduğunu ilan etti. Mayıs’ın yedisinde ön protokol yapılarak Rheims şehrinde teslim olma anlaşması imzalandı. 8 Mayıs günü Alman Üst Komutası, Müttefik birlikler Sovyet başkomutanlık temsilcileri huzurunda 8 Mayıs saat 24:00’da yürürlüğe girmek üzere Berlin’de teslimiyet anlaşmasını imzaladı.
- Alman elebaşlarının antlaşma ve mutabakatları paçavra olarak gören tutumlarından haberdar olarak, sözlerine güvenmek için hiçbir nedenimiz yoktu. Fakat, bu sabah, teslimiyet anlaşmasının baskısı altında, Alman güçleri silahlarını bırakmaya ve topluca teslim olmaya başladılar. Bu artık önemsiz bir kağıt parçası değildir. Bu Almanya’nın silahlı kuvvetlerinin hakiki teslimi oluşudur. Çekoslavakya’da hala bir Alman grubunun teslim olmaktan imtina ettiği doğrudur. Ama Kızıl Ordu’nun onları yola getireceğine güveniyorum.
- Şimdi Almanya’nın nihai mağlubiyetinin bu tarihi gününde bütün haklılığımızla söylebiliriz ki, Alman emperyalizmine karşı halkmızın büyük zafer günü gelmiştir.
- Anavatanımızın özgürlüğü ve bağımsızlığı adına yaptığımız büyük fedakarlıklar, savaş nedeniyle halkımızın maruz kaldığı sayılamayacak yoksunluklar, cephe gerisinde ve ötesindeki çarpıcı işler, anavatan sunağında yerini almış, beyhude olmadan, düşmana karşı kesin zaferle taçlanmıştır. Slav halklarının varoluşu için çağlardır sürdürdüğü mücadele Alman işgalciler ve Alman tiranlığına karşı zaferle sona ermiştir.