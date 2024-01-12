İşte Osmanlı Padişahlarının Gerçek Halleri!

Tarihî şahsiyetlerin doğru resmedilmediğinden yakınan sanatçı, geçtiğimiz yıllarda Osmanlı padişahlarının portrelerini tuvale aktardı.

Birçok eseri olan ve Türkiye'de de sergilenen Hemmatirad'ın çizdiği portrelerden en dikkat çekenleri ise Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'a ait.

'Uydurma Resimler Hafızalarda'

Hemmatirad, Osmanlı'ya olan ilgisini şu sözlerle aktarıryor:

Osmanlı sultanları, bugüne kadar hep Batılı prensler gibi resmedildiler. Bunlar, Millî Eğitim Bakanlığının ders kitaplarında bile yer aldı. Malumunuz Yavuz Sultan Selim Han’ın, altın küpeli şekilde tasvir edildiği uydurma resim insanların hafızalarında. Hâlbuki onların ne kadar mütedeyyin ve sade bir hayat sürdüklerini tarihler yazıyor. Bütün bu yanlışlara karşı ben de sanatımla Osmanlıyı doğru bir şekilde anlatmak istedim. Onlar sadece bu sınırların padişahları değillerdi. Gerçekten dünya tarihe yön verip, iz bırakmış insanlardı. Osmanlı hanedanı, tek atandan gelen dünya tarihine iz bırakmış bir hanedandır. Aynı silsileye mensup 36 padişahın 6 asır boyunca yaptığı işlerin benzeri yok.