İşte tarihteki en ölümcül maden kazaları
Her yıl binlerce madenci, özellikle yeraltı kömür madenciliğinde, maden kazaları sonucunda hayatını kaybetmektedir. Bu kazalar genellikle, maden sahiplerinin gerekli güvenlik ekipmanlarını sağlamamasından kaynaklanmaktadır. İşte tarihteki en ölümcül maden kazaları.
2024 SOMA FACİASI: 301 ÖLÜ
Soma faciası, Manisa’nın Soma ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen bir maden yangını kazasıdır. Sözkonusu kaza, Türkiye tarihindeki en kötü maden faciasıdır. Soma Holding şirketlerinden Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen maden ocağında, patlamaya elektrikli ekipmanların sebep olduğundan şüphelenildi. Yangın, 13 Mayıs 2014 tarihinde vardiya değişimi sırasında meydana geldi ve 787 işçi patlama sırasında yer altında kaldı. Kazada 301 kişinin öldüğü ve 80 kişinin yaralandığı teyit edilmişti. Olayın ardından ülkede, 13 Mayıs itibarıyla 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
Dava 11 Temmuz 2018 tarihinde görülen 22’nci duruşma ile sonlandı. Soma Kömür İşletmeleri yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısının da içlerinde bulunduğu 14 sanık hapis cezası alırken, diğer 37 sanık beraat etti. Verilen cezaları az bulan madenci yakınları bu kararı protesto etti. Sanıklara 301 kez olası kasıtla ölüme sebebiyet verme suçundan ceza istenmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi, 30 Eylül 2020’de kararı bozdu. Can Gürkan, Ramazan Doğru, Akın Çelik ve İsmail Adalı’nın bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasından yargılanmasına karar verildi. 9 Şubat 2021’de sözkonusu kişilerin tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Tutuklu sanık bulunmuyor.
2005 SUNİJİWAN MADEN FACİASI: 209 ÖLÜ
Sunjiawan maden faciası, 14 Şubat 2005 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Fuxin şehrinde meydana gelen bir maden faciasıdır. Resmi Commission on China sitesinin aktardığına göre, 209 kömür madencisinin öldüğü kaza, Çin’de son 15 yılda meydana gelen en kötü maden faciası oldu.
Facia, Fuxin şehrindeki Fuxin Kömür Endüstrisi Grubu’na ait Sunjiawan kömür ocağında, yerin yaklaşık 242 metre altında, yerel saatle öğleden sonra 3.50 sularında yaşanan bir gaz infilakı sonucu meydana geldi. Patlamada 22 kişi yaralandı. Patlamanın bir depremin madeni sarsmasından yaklaşık on dakika sonra meydana geldiği bildirildi.
2007 ULYANOVSKAYA MADEN FACİASI: 108 ÖLÜ
Ulyanovskaya Maden faciası, 19 Mart 2007 tarihinde Kemerovo Oblastı’ndaki Ulyanovskaya uzunayak kömür madeninde meydana gelen metan patlamasından kaynaklandı. Yerel saatle 10.19’da yaklaşık 270 metre derinlikte meydana gelen patlamada en az 108 kişinin öldüğü bildirildi. Maden faciası Rusya’da on yılı aşkın bir süredir meydana gelen en ölümcül facia oldu.
Kemerovo Oblastı Valisi Aman Tuleyev patlamanın meydana geldiği sırada “madenin İngiltere’de geliştirilen ileri düzey bir güvenlik sistemi olan ‘Eighteen’i çalıştırmaya hazırlandığını” söyledi.
Rus Başsavcılığına göre, “patlama ekipman test edilirken” meydana geldi. Kazanın nedenine ilişkin esas teori, patlamanın “madencilik güvenliğinin ihlalinden” kaynaklandığıydı. Ancak maden işletmecisi, patlama ile yeni ekipman arasında herhangi bir bağlantı olduğunu reddetti.
2009 HEİLONGİJAND MADEN PATLAMASI: 104 ÖLÜ
2009 Heilongjiang maden patlaması, 21 Kasım 2009 tarihinde Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde Hegang yakınlarında meydana gelen ve 104 kişinin ölümüne neden olan bir maden kazasıdır. Kazanın ardından 29 kişi de hastaneye kaldırılmıştı. Xinxing kömür madeninde sabaha karşı meydana gelen patlamada 528 kişinin ocakta olduğuna inanılıyordu. Bunlardan 420’sinin kurtarıldığı düşünülüyor.
Çin-Rusya sınırına yakın bir yerde bulunan maden, 1917’den beri açık olan ve yılda 12 milyon ton kömür üreterek ülkedeki en büyük ve en eski kömür madenlerinden biri haline gelen, devlet tarafından işletilen Heilongjiang Longmay Mining Holding Group Co, Ltd. şirketine aitti. Yapılan ön soruşturmada patlamanın, maden kuyusundaki yetersiz havalandırma nedeniyle yeraltında sıkışan basınçlı gazlardan kaynaklandığı sonucuna varıldı. Patlama altı mil öteden hissedilecek kadar güçlüydü. Madenin yanında bulunan ve çatısı uçan bir bina da dahil olmak üzere civardaki birçok bina hasar gördü.