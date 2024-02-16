İşte tarihteki en ölümcül maden kazaları

2009 HEİLONGİJAND MADEN PATLAMASI: 104 ÖLÜ

2009 Heilongjiang maden patlaması, 21 Kasım 2009 tarihinde Çin’in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde Hegang yakınlarında meydana gelen ve 104 kişinin ölümüne neden olan bir maden kazasıdır. Kazanın ardından 29 kişi de hastaneye kaldırılmıştı. Xinxing kömür madeninde sabaha karşı meydana gelen patlamada 528 kişinin ocakta olduğuna inanılıyordu. Bunlardan 420’sinin kurtarıldığı düşünülüyor.

Çin-Rusya sınırına yakın bir yerde bulunan maden, 1917’den beri açık olan ve yılda 12 milyon ton kömür üreterek ülkedeki en büyük ve en eski kömür madenlerinden biri haline gelen, devlet tarafından işletilen Heilongjiang Longmay Mining Holding Group Co, Ltd. şirketine aitti. Yapılan ön soruşturmada patlamanın, maden kuyusundaki yetersiz havalandırma nedeniyle yeraltında sıkışan basınçlı gazlardan kaynaklandığı sonucuna varıldı. Patlama altı mil öteden hissedilecek kadar güçlüydü. Madenin yanında bulunan ve çatısı uçan bir bina da dahil olmak üzere civardaki birçok bina hasar gördü.