İstiklal Marşı nasıl kabul edildi?

İstiklal Marşı'nın kabulü ve milli marş olarak kabul edildiği tarih milletin her ferdi tarafından bilinmelidir. 12 Mart'ta yıl dönümü kutlanan bu önemli olaya ilişkin İstiklal Marşı kabulü kaçıncı yılı, hangi yıl kabul edildi gibi sorular araştırılmaktadır. Türk ordusuna ithafen kaleme alınan bu eser, millet olma şuurunu, Türk milletinin bağımsızlığını ve istiklalini anlatmaktadır. Peki, İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi, kaç yıl oldu? İşte İstiklal Marşı'nın kabul edildiği tarih.