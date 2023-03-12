İstiklal Marşı nasıl kabul edildi?
Mehmet Akif Ersoy'un sözlerini yazdığı, Osman Zeki Üngör'ün bestelediği İstiklal Marşı'nın kabulü ile Türk milletinin bağımsızlığı ve egemenliğinin yeni bir sembolü oldu. Konu hakkında, İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi?
İstiklal Marşı'nın kabulü ve milli marş olarak kabul edildiği tarih milletin her ferdi tarafından bilinmelidir. 12 Mart'ta yıl dönümü kutlanan bu önemli olaya ilişkin İstiklal Marşı kabulü kaçıncı yılı, hangi yıl kabul edildi gibi sorular araştırılmaktadır. Türk ordusuna ithafen kaleme alınan bu eser, millet olma şuurunu, Türk milletinin bağımsızlığını ve istiklalini anlatmaktadır. Peki, İstiklal Marşı ne zaman kabul edildi, kaç yıl oldu? İşte İstiklal Marşı'nın kabul edildiği tarih.
İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ TARİHİ
İstiklal Marşı 12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilmiştir. Maarif Vekaleti daha sonra bir güfte yarışması düzenlemiştir. yarışmaya 24 besteci katılmıştır. Beste yarışmasında Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etmiştir. Bu beste 1930 senesine kadar çalınmıştır. Daha sonra değiştirilmiştir. O dönemde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi olan Osman Zeki Üngör 1922 senesinde hazırladığı günümüzde de yürürlükte olan besteyi hazırlamıştır.
Dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşan bir bestedir. Bu bestenin armonilenmesinde Edgar Manas da görev almıştır. Aynı zamanda bando düzenlemeleri İhsan Servet Künçer tarafından gerçekleştirilmiştir.
İSTİKLAL MARŞI HANGİ SAVAŞTAN SONRA KABUL EDİLMİŞTİR?
İstiklal Marşı'nın kabulü 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleşmiştir. Milli Mücadele sırasında Mehmet Âkif Ersoy'un kaleminden çıkan bu eser, ön elemeyi geçen 7 şiir arasından birinci olmayı başarmıştır. Türk askerine ithaf edilen İstiklal Marşı, 1. İnönü Savaşı'nın ardından TBMM tarafından kabul edilmiştir.