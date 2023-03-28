İtalyanların Antalya'yı işgali (28 Mart 1919) | Prof. Dr. Haluk Eraksoy yazdı

OSMANLI HARBİYE NEZARETİ, İTALYANLARIN ANTALYA’YA ASKER ÇIKARMASINI ÖNEMSEMEDİ

Böylece kendilerine vaat edilmiş olan İzmir ve çevresinin, daha sonra Yunanistan’a da söz verilmesi nedeniyle müttefikleriyle ilişkileri kopma noktasına gelen İtalyanlar, Yunanlılardan önce Anadolu’ya girmeye başlamış oldular. Bunun üzerine 57. Tümen Komutanı Albay M. Şefik (Aker) Bey tarafından Antalya’daki 176. Alay’a “işgale karşın Türk memurların görevlerine devam etmeleri ve İtalyanların yapacakları her yasadışı eylemin protesto edilmesi” emredildi. İzmir’deki XVII. Kolordu Komutanlığı, işgali, İzmir’deki İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcileri nezdinde protesto etti ve durumu Harbiye Nezareti’ne bildirdi. Harbiye Nezareti ise Antalya Mutasarrıflığı’na 29 Mart’ta Antalya’nın işgali hususunda endişelenecek bir durum olmadığını, Nezaretin, meselenin çözülmesi için girişimde bulunduğunu ve İtalyanlarla iyi ilişkiler kurarak güvenliğin korunması gerektiğini bildirdi. Nezaretin 31 Mart tarihli ikinci yazısında da “Antalya’ya asker çıkarılmasının bir işgal olmadığı, güvenliği sağlayan mahalli güçlere yardım amacıyla yapıldığı ve hükümet otoritesini sarsacak hareketlerden kaçınılması konusunda, İstanbul’daki İtalya Yüksek Komiserliği tarafından Rodos’taki Başkomutanlıklarına direktif verildiği” bildirildi.

İTALYA’YA VAAT EDİLMİŞ OLAN İZMİR VE ÇEVRESİ, DAHA SONRA YUNANİSTAN’A DA SÖZ VERİLMİŞTİ

Antalya’nın işgali Paris’te de tepkiyle karşılandı. Yunanistan, bir savaş gemisini İzmir’e gönderdi; bunu İtalyanların bir savaş gemisini göndermeleri izledi. İzmir’deki gerginlik son raddeye geldi. Birinci Dünya Savaşı başladığında önce tarafsız kalan İtalya, bir yıl sonra İngiltere ve Fransa’yla yaptığı antlaşmalarla savaştan sonraki beklentilerini güvence altına almış ve İtilaf Devletleri safında savaşa girmişti. İtalya’ya vaat edilmiş olan İzmir ve çevresi, daha sonra savaşa kendi yanlarında girmesi koşuluyla Yunanistan’a da söz verilmişti. Savaştan sonra toplanan Paris Barış Konferansı’nda İtalya ve Yunanistan arasında büyük bir mücadele başlamış; bu mücadelede İngiltere, İtalya’ya karşı Yunanistan’ı desteklemişti. Bunda “İzmir ve çevresindeki Türklerin Rum asıllıları öldürdüğüne” ilişkin Yunan propagandası yanında, İngilizlerin Boğazlara çok yakın olan bu bölgedeki çıkarlarını tehdit edebilecek bir güç olarak İtalya’dan çekinmesi etkili olmuştu.

İTALYANLAR ESKİDEN BERİ ANTALYA ÜZERİNDE HAK İDDİA EDİYORLARDI

İtalyanların Antalya’yla ilgilenmeleri Balkan Savaşları dönemine uzanmaktaydı. İtalya’nın 31 Mayıs 1913'te atanan Antalya Konsolosu Agostini Ferrante, örneğin Antalya kalesinden bir iki taş sökülse, bunların “Romalılara ait olduklarını” belirterek kendinde duruma müdahale etme hakkını görüyordu. İtalyan Mektebi ve İtalyan Hastanesi de onun konsolosluğu sırasında faaliyete geçmişti. İtalyanların, I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla kesintiye uğrayan Antalya ve çevresindeki faaliyetleri, Mütareke'yle birlikte yeniden artmıştı. 4 Mart 1919’da konsolosluk açılmış, 12 Mart’ta Rum mahallesinde büyük bir İtalyan mağazası faaliyete geçmişti. Bu arada Şubat 1919 sonlarında Antalya hapishanesinden bazı mahkûmların firar etmesi üzerine, 22 Mart 1919’da bugünkü Antalya Kaleiçi Yat Limanı’na bir İtalyan savaş gemisi demirlemiş ve Mutasarrıflık tarafından, günümüzde “Yanık Hastane” olarak anılan İtalyan Hastanesi’ndeki hemşireleri ve açmaya hazırlandıkları İtalyan Mektebi'ndeki rahibeleri ve öğretmenleri korumaları için birkaç askere, bu binaların dışına çıkmamak koşuluyla, karaya çıkma izni verilmiş; ayrıca bir İtalyan Koruma Memuruna Hükümet Konağı’nda bir oda verilmişti. Bu sırada Antalya’da bir bölümü arkeolojik çalışmalar yapan sivil İtalyan yurttaşları da vardı. İtalyanlar kendi yurttaşlarına hizmet verileceği gerekçesiyle bir de telsiz telgraf istasyonu kurmuşlardı. Tam bu günlerde İtalyanlar, kendilerine “davet yapıldığı” biçiminde kullanacakları ve Antalya’nın işgalinin hukuki gerekçesi olacak bir belge imal ettiler. Kentte bulunan İtalyanlara imzalatılan bu belge, Antalya’ya İtalyan askerinin çıkarılmasını talep ettiklerine ilişkindi. Bir başka rivayete göre ise kentin esnafı, aynı içerikteki İtalyanca bir belgeyi, İtalyan askerlerinin kendilerine kötü davranmadıklarını gösterdiğini sanarak imzalamışlardı.