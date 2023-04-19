Geçmişte insanlar geleceği nasıl hayal ediyordu?
Jean-Marc Cote ve Isaac Asimov tarafından hazırlanan 1899, 1900, 1901 ve 1910'da Fransa'da yayınlanan fütürist çalışma içerisinde günümüz yüzyılında neler olacağıyla ilgili tahminler yürütülmüş. İşte, 19. yüzyılın insanlarının gözünden 2000'ler...
SÜSLENEN KADIN ÇİZİMİ
Gelecek her zaman merak edilmiştir. Teknolojisiyle, yaşam standartlarıyla ve insanlarıyla bilinmeslik içindedir bizim için.
OKUL EĞİTİMİ
1899 yılında yaşayan insanlar ise 2000'leri tıpkı bizim geleceği merak ettiğimiz gibi merak edip resmetmişlerdir. İşte hayal güçleriyle ve resim yetenekeriyle 1899 yılında yaşayan insanların eşsiz çizimleri.
BALİNA OTOBÜS
"En L'An 2000" adlı Jean -Marc Cote ve arkadaşlarının eşlik ettiği çalışma günümüz 2000'lerin nasıl olacağına dair tahminler yürütmüş.
KROKET PARTİSİ
Public Domain Review'e göre bu çalışmalar ilk kez 1900 yılında Paris'te düzenlenen Dünya Fuarı için 1899'da tasarlanıyor ve 1900, 1901 ve 1910 yıllarında üretimine devam ediliyor.