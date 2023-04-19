Geçmişte insanlar geleceği nasıl hayal ediyordu?

Jean-Marc Cote ve Isaac Asimov tarafından hazırlanan 1899, 1900, 1901 ve 1910'da Fransa'da yayınlanan fütürist çalışma içerisinde günümüz yüzyılında neler olacağıyla ilgili tahminler yürütülmüş. İşte, 19. yüzyılın insanlarının gözünden 2000'ler...

# kartpostal
Son Güncelleme:
Geçmişte insanlar geleceği nasıl hayal ediyordu? - Resim: 1 1 23

SÜSLENEN KADIN ÇİZİMİ

Gelecek her zaman merak edilmiştir. Teknolojisiyle, yaşam standartlarıyla ve insanlarıyla bilinmeslik içindedir bizim için.

Geçmişte insanlar geleceği nasıl hayal ediyordu? - Resim: 2 2 23

OKUL EĞİTİMİ

1899 yılında yaşayan insanlar ise 2000'leri tıpkı bizim geleceği merak ettiğimiz gibi merak edip resmetmişlerdir. İşte hayal güçleriyle ve resim yetenekeriyle 1899 yılında yaşayan insanların eşsiz çizimleri.

Geçmişte insanlar geleceği nasıl hayal ediyordu? - Resim: 3 3 23

BALİNA OTOBÜS

"En L'An 2000" adlı Jean -Marc Cote ve arkadaşlarının eşlik ettiği çalışma günümüz 2000'lerin nasıl olacağına dair tahminler yürütmüş.

Geçmişte insanlar geleceği nasıl hayal ediyordu? - Resim: 4 4 23

KROKET PARTİSİ

Public Domain Review'e göre bu çalışmalar ilk kez 1900 yılında Paris'te düzenlenen Dünya Fuarı için 1899'da tasarlanıyor ve 1900, 1901 ve 1910 yıllarında üretimine devam ediliyor.