Kanuni Sultan Süleyman'ın o mektubu yıllar sonra ortaya çıktı!

Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kralı Birinci Fransuva'ya yazdığı "Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç veren Allah’ın yer yüzündeki gölgesi..." diye başlayan ve "Sen ki Fransa vilayetinin kralı Fransuva’sın..." diye devam eden ünlü mektubu, Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde saklanıyor.