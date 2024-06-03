Kanuni Sultan Süleyman'ın o mektubu yıllar sonra ortaya çıktı!
Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın yazdığı mektup yıllar sonra ortaya çıktı. Mektup'un Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde saklandığı öğrenilldi. Peki o mektubun içinde neler yazıyor?
10. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın yazdığı mektup ortaya çıktı.
Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kralı Birinci Fransuva'ya yazdığı "Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç veren Allah’ın yer yüzündeki gölgesi..." diye başlayan ve "Sen ki Fransa vilayetinin kralı Fransuva’sın..." diye devam eden ünlü mektubu, Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde saklanıyor.
MEKTUP BİR KIRILMA NOKTASI
Fransızların "Muhteşem Süleyman" dediği Kanuni'nin 1526 yılının ocak ayı sonunda gönderdiği mektup, hem Osmanlı Devleti'nin dünya siyasetindeki yerinin gösterilmesi hem de Türk-Fransız ilişkilerinin başlangıcı olması dolayısıyla tarihin en önemli vesikaları arasında yer alıyor.
Paris’teki Fransa Ulusal Kütüphanesi’nin (BNF) en değerli eserleri arasında Kanuni’nin 1’nci Fransuva'ya gönderdiği mektup, ilk sıralarda yer alıyor.