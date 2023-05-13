Karl Marx hakkında bilmeniz gerekenler

KARL MARX'IN ERKEN YAŞAMI VE EĞİTİMİ

Karl Marx 1818 yılında Prusya'nın Trier kentinde doğdu; dokuz çocuklu bir ailenin hayatta kalan en büyük çocuğuydu. Her iki ebeveyni de Yahudi'ydi ve uzun bir haham soyundan geliyorlardı, ancak bir avukat olan babası, Yahudileri yüksek toplumdan men eden çağdaş yasalar nedeniyle 1816'da Lutherciliğe geçti. Genç Karl 6 yaşında aynı kilisede vaftiz edildi, ancak daha sonra ateist oldu.