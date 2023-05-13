Karl Marx hakkında bilmeniz gerekenler
Üç asırlık Çarlık yönetimini deviren 1917 Rus Devrimi'nin kökleri Marksist inançlara dayanıyordu. Devrimin lideri Vladimir Lenin, yeni proleter hükümetini Marksist düşünce yorumuna dayanarak inşa etti.
Karl Marx (1818-1883) üniversite öğrencisiyken Genç Hegelciler olarak bilinen ve dönemin siyasi ve kültürel kurumlarını şiddetle eleştiren bir harekete katıldı. Gazeteci oldu ve yazılarının radikal doğası sonunda Almanya, Fransa ve Belçika hükümetleri tarafından sınır dışı edilmesine neden olacaktı.
1848 yılında Marx ve Alman düşünür Friedrich Engels, kapitalist sistemin doğasında var olan çatışmaların doğal bir sonucu olarak sosyalizm kavramını ortaya koyan "Komünist Manifesto "yu yayınladılar.
Marx daha sonra hayatının geri kalanında yaşayacağı Londra'ya taşındı. 1867 yılında, kapitalizme ve onun kendi kendini yok etmeye yönelik kaçınılmaz eğilimlerine ilişkin vizyonunu ortaya koyduğu "Kapital "in (Das Kapital) ilk cildini yayınladı ve devrimci teorilerine dayanarak büyüyen uluslararası işçi hareketinde yer aldı.
KARL MARX'IN ERKEN YAŞAMI VE EĞİTİMİ
Karl Marx 1818 yılında Prusya'nın Trier kentinde doğdu; dokuz çocuklu bir ailenin hayatta kalan en büyük çocuğuydu. Her iki ebeveyni de Yahudi'ydi ve uzun bir haham soyundan geliyorlardı, ancak bir avukat olan babası, Yahudileri yüksek toplumdan men eden çağdaş yasalar nedeniyle 1816'da Lutherciliğe geçti. Genç Karl 6 yaşında aynı kilisede vaftiz edildi, ancak daha sonra ateist oldu.