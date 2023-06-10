Cahokia: Kuzey Amerika'nın Kolomb öncesi en büyük şehrinin yükselişi ve düşüşü

KOLOMB ÖNCESİ KUZEY AMERİKA'NIN EN BÜYÜK ŞEHRİNİN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ

Cahokia'nın tarihi, Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda güneydoğu Illinois olan bölgede yüzyıllar boyunca gelişen yerli bir uygarlığın büyüleyici bir hikayesidir.

Cahokia, Kolomb öncesi bir şehir devletiydi. Bir zamanlar Meksika'nın kuzeyindeki en büyük şehir merkeziydi. O zamanlar Avrupa'nın büyük şehirlerine rakip olan canlı bir kültüre ev sahipliği yapıyordu.

İhtişamına rağmen, Cahokia gözden kaçtı ve tarihte bir dipnot olarak reddedildi. Yerli Amerikan toplumlarının neye benzediğine dair birçok yanlış anlama arasında kayboldu.