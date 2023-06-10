Cahokia: Kuzey Amerika'nın Kolomb öncesi en büyük şehrinin yükselişi ve düşüşü
Binlerce insanın yaşadığı kalabalık bir şehirde yürüdüğünüzü hayal edin. Bin yılı aşkın bir süre önce Amerika'nın kalbinde yer alan yüksek toprak höyükler ve işlek pazar yerleri var. Kulağa fantastik bir rüya gibi gelse de gerçek bir yerdi. Cahokia, Kolomb öncesi bir şehir devletiydi.
KOLOMB ÖNCESİ KUZEY AMERİKA'NIN EN BÜYÜK ŞEHRİNİN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ
Cahokia'nın tarihi, Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda güneydoğu Illinois olan bölgede yüzyıllar boyunca gelişen yerli bir uygarlığın büyüleyici bir hikayesidir.
Cahokia, Kolomb öncesi bir şehir devletiydi. Bir zamanlar Meksika'nın kuzeyindeki en büyük şehir merkeziydi. O zamanlar Avrupa'nın büyük şehirlerine rakip olan canlı bir kültüre ev sahipliği yapıyordu.
İhtişamına rağmen, Cahokia gözden kaçtı ve tarihte bir dipnot olarak reddedildi. Yerli Amerikan toplumlarının neye benzediğine dair birçok yanlış anlama arasında kayboldu.
Bu gözden kaçırma trajik bir hatadır. Cahokia, yerli kültürlerin zenginliği ve karmaşıklığına dair eşsiz bir bakış açısı sunuyor. Yerli halkların ilkel, bilgisiz ve karmaşık toplumlardan yoksun olduklarına dair yaygın yanlış algılar, onların varlığına meydan okuyor.
Zirvede, şehir devleti büyük bir nüfusa sahipti. Çağdaş Avrupa medeniyetleriyle aynı seviyede olan karmaşık bir ticaret, siyasi ve dini sistemler ağını içeriyordu.
Cahokia'nın tarihi sadece unutulmuş bir geçmişin hikayesi değildir. Tarihte kaybolan yerli bir uygarlığın zengin çeşitliliğinin acil bir hatırlatıcısı.
ESKİ AMERİKA KÜLTÜRÜ
Cahokia, bugün Mississippian kültürü olarak bilinen yerde bulunuyordu. Ortabatı, Doğu ve Güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde 800 ila 1600 yılları arasında gelişen bir Kızılderili uygarlığıydı.
Bu kültür, yerleşik yaşam tarzlarının, tarımın ve merkezileşmenin kayda değer gelişimi ile işaretlendi. Ve özellikle büyük toprak platform höyüklerinin inşası.
Uygarlığın en ayırt edici özelliklerinden biri höyük inşa etmekti. Arkeologlar ve antropologlar, bu özelliği onu diğer yerli kültürlerden ayıran önemli bir ortak nokta olarak vurguluyorlar.
Cahokia'da höyük yapımı özellikle dikkate değerdi. Savunma tahkimatları inşa etmek için binlerce ağaç kesildi.
Mississippian yaşam tarzı, adını aldığı Mississippi Nehri Vadisi'nde şekillenmeye başladı. Birçok farklı yerleşim ve nüfus merkezinden oluşuyordu.