Los Angeles'ta evsizlere klasik müzik işkencesi: Nazi kamplarından Guantanamo'ya müziğin karanlık tarihi

Wakim, “Tarih boyunca hükümetler, insanları kamusal alanlardan dışlamak veya onları deliliğin eşiğine getirmek için bir işkence olarak müziği kullandı. Günümüzde bunun hala yapılıyor olması oldukça korkunç. Ben klasik müziğin içinde büyüdüm. Sevdiğiniz müziğin insanları kamusal alandan dışlamak için kullanıldığını görmek zor." diye konuştu.