Los Angeles'ta evsizlere klasik müzik işkencesi: Nazi kamplarından Guantanamo'ya müziğin karanlık tarihi
Yaklaşık 70 bin kişinin evsiz olduğu ABD'nin Los Angeles eyaletinde tepki çeken bir uygulama hayata geçirildi. Evsizlerin kaldığı metro istasyonlarında kulaklara ciddi bir hasar verebilecek yükseklikte klasik müzik çalınmaya başladı. İşte Guantanamo'dan ve Nazi kamplarına müziğin karanlık tarihi...
ABD’nin Los Angeles eyaletinde metrolardaki evsizleri uzaklatırmak için yüksek sesle klasik müzik çalınmaya başladı. Insıder’a konuşan bir müzisyen bu kararın müziği işkence olarak kullanmanın acımasız tarihine uyduğunu söyledi.
New Yorklu bir klasik müzik bestecisi olan Alex Wakim,müziği metro istasyonlarında rahatsız edici derecede yüksek ses seviyelerinde çalma kararının "üzücü" olduğunu belirterek bunun yeni bir uygulama olmadığını söyledi.
Wakim, “Tarih boyunca hükümetler, insanları kamusal alanlardan dışlamak veya onları deliliğin eşiğine getirmek için bir işkence olarak müziği kullandı. Günümüzde bunun hala yapılıyor olması oldukça korkunç. Ben klasik müziğin içinde büyüdüm. Sevdiğiniz müziğin insanları kamusal alandan dışlamak için kullanıldığını görmek zor." diye konuştu.
Bu yılın başında Los Angeles Metrosu ve Los Angeles Polis Departmanı, Westlake/MacArthur Park istasyonunda kulakları sağır edecek kadar yüksek sesli klasik müzik çalmaya başladı ve ardından uygulama diğer istasyonlara yayıldı.