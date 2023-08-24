Manyas'taki Osmanlı'dan kalan tarihi kale ziyaretçilerini bekliyor!

Balıkesir'in Manyas ilçesi kırsal Eskimanyas mahallesinde bulunan tarihi Osmanlı kalesi ilgi bekliyor.

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Manyas'taki Osmanlı'dan kalan tarihi kale ziyaretçilerini bekliyor! - Resim: 1

Manyas'a 10 km. uzaklıkta bulunan kırsal Eskimanyas Mahallesinde Bizanslılar tarafından yapılan kale olarak kullanıldığı biliniyor. 1269 yılında bölgeye Karesi Beyliğinin egemen olduğu, 1345 yılında ise bu bölgenin Osmanlıların yönetimine girdiği biliniyor.

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Manyas'taki Osmanlı'dan kalan tarihi kale ziyaretçilerini bekliyor! - Resim: 2

Eskimanyas Mahallesi Muhtarı Can Güney, tarihi eserlerin bulunduğu bölgenin Koruma Bölge Kurulunca 2019 yılında korunması gereken kültür Varlığı 1. derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildiğini söyledi. 

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Manyas'taki Osmanlı'dan kalan tarihi kale ziyaretçilerini bekliyor! - Resim: 3

''Mahallemiz bitki örtüsü, orman ve çevre güzelliğini de sayarsak insanlarımızın aileleri ile birlikte tarihi kalıntılar ile doğal güzellikleri birlikte yaşayacaklardır."

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Manyas'taki Osmanlı'dan kalan tarihi kale ziyaretçilerini bekliyor! - Resim: 4

''Eskimanyas mahallesi halkı ise mahalle dışında bulunan, tarihi kalıntılara gelmek isteyen vatandaşlar için yön levhaları konulmasını talep ediyoruz''

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