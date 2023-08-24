Manyas'taki Osmanlı'dan kalan tarihi kale ziyaretçilerini bekliyor!
Balıkesir'in Manyas ilçesi kırsal Eskimanyas mahallesinde bulunan tarihi Osmanlı kalesi ilgi bekliyor.
Manyas'a 10 km. uzaklıkta bulunan kırsal Eskimanyas Mahallesinde Bizanslılar tarafından yapılan kale olarak kullanıldığı biliniyor. 1269 yılında bölgeye Karesi Beyliğinin egemen olduğu, 1345 yılında ise bu bölgenin Osmanlıların yönetimine girdiği biliniyor.
Eskimanyas Mahallesi Muhtarı Can Güney, tarihi eserlerin bulunduğu bölgenin Koruma Bölge Kurulunca 2019 yılında korunması gereken kültür Varlığı 1. derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildiğini söyledi.
''Mahallemiz bitki örtüsü, orman ve çevre güzelliğini de sayarsak insanlarımızın aileleri ile birlikte tarihi kalıntılar ile doğal güzellikleri birlikte yaşayacaklardır."
''Eskimanyas mahallesi halkı ise mahalle dışında bulunan, tarihi kalıntılara gelmek isteyen vatandaşlar için yön levhaları konulmasını talep ediyoruz''