Manyas'taki Osmanlı'dan kalan tarihi kale ziyaretçilerini bekliyor!

Manyas'a 10 km. uzaklıkta bulunan kırsal Eskimanyas Mahallesinde Bizanslılar tarafından yapılan kale olarak kullanıldığı biliniyor. 1269 yılında bölgeye Karesi Beyliğinin egemen olduğu, 1345 yılında ise bu bölgenin Osmanlıların yönetimine girdiği biliniyor.