Mercedes ismi nereden geliyor? Okuyunca çok şaşıracaksınız! | Prof. Dr. Haluk Eraksoy yazdı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy, geçmişte 31 Mart tarihine ait bir konuyu sosyal medya hesabından yazdı. İşte Prof. Dr. Haluk Eraksoy'un Mercedes isminin hikayesi ile ilgili yazdığı yazı...
Avusturyalı tüccar ve diplomat Emil Jellinek’in kızı Mercedes’in adı, 122 yıl önce bu gün Daimler firmasının ürettiği otomobillere verilmeye başlandı (31 Mart 1901)
AVUSTURYALI TÜCCAR, YÜKLÜ SİPARİŞLERİ KARŞILIĞINDA FİRMAYI OTOMOBİLLERİNE KIZININ ADINI VERMEYE RAZI ETTİ
Gottlieb Daimler'in şirketi olan Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG), Avusturyalı tüccar ve aynı zamanda Avusturya’nın Nice Başkonsolosu da olan Emil Jellinek’ten yüklü bir otomobil siparişi alması üzerine, o günden itibaren ürettiği araçları onun isteği doğrultusunda "Mercedes" olarak adlandırmaya karar verdi. Fransa'nın Nice kentinde yaşayan Emil Jellinek, 1897 yılında Daimler'in Stuttgart yakınlarındaki fabrikasını ziyaret ederek bir otomobil satın almıştı. Uluslararası finans dünyası ve aristokrasiyle iyi ilişkiler içinde olan Jellinek, Daimler otomobiliyle Fransız Rivierasında büyük ilgi toplamıştı.
MERCEDES SÖZCÜĞÜ, İSPANYOLCADA TÜRKÇEDEKİ RAHMET, MERHAMET VE İNSAF SÖZCÜKLERİNİN ÇOĞUL HALİ OLARAK KULLANILIR
Jellinek 1899'da da 23 beygir gücünde motorla donatılmış bir Daimler yarış otomobiline büyük kızı Mercedes'in adını vererek bu araçla Nice'te bir yarışa katılmış ve birinci olmuştu. Bu başarıdan sonra Jellinek, Daimler fabrikasına 36 otomobil sipariş vermiş ve bu araçlara bundan böyle kızının adı olan Mercedes adının verilmesini şart koşmuştu. Türkçedeki rahmet, merhamet ve insaf sözcüklerinin çoğul hali olarak, İspanyolca konuşulan ülkelerde kullanılan bir kadın adı olan Mercedes, 23 Haziran 1902 tarihinde marka adı olarak tescil edilecek; 26 Eylül 1902 tarihinden itibaren de kanunlarca koruma altına alınacaktır.
AVUSTURYALI TÜCCAR, MERCEDES SÖZCÜĞÜNÜ SONRADAN SOYADINA DA EKLETTİ
DMG, 1926 yılında Karl Benz'in şirketi Benz & Cie. ile birleşince, firmanın adı Daimler-Benz olacak, otomobil markasının adı da Mercedes-Benz olarak değiştirilecektir. Emil Jellinek de Haziran1903'te 50 yaşındayken soyadını Jellinek-Mercedes olarak değiştirecektir.
Kaynak: Prof. Dr. Haluk Eraksoy