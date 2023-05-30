Mezopomya'nın en eski yazısı deşifre edildi!

ROSETTA TAŞI

M.S. birinci yüzyıldan sonra çivi yazısının yerini alfabetik yazının almasından sonra, yüz binlerce kil tablet ve diğer yazılı nesneler yaklaşık 2.000 yıl boyunca okunamadı. Arkeologların tabletleri ilk kez kazmaya başladığı on dokuzuncu yüzyılın başlarına kadar akademisyenler bu metinleri anlamaya çalışamadılar. Yazının deşifre edilmesinde önemli bir erken anahtar, İran'daki Bisitun Geçidi'nde M.Ö. 500'lere ait üç dilli bir yazıt olan bir tür çivi yazısı Rosetta Taşı'nın keşfi oldu. Farsça, Akadca ve Elamca olarak bilinen bir İran dilinde yazılmış olan bu yazıt, Akamenid kralı Büyük Darius'un M.Ö. 521-486 tarihleri arasına başarılarını kaydetmektedir. Farsça'da "Darius" ve "kral" gibi tekrar eden sözcükleri deşifre eden akademisyenler, çivi yazısının nasıl çalıştığını yavaş yavaş bir araya getirmeyi başardılar. Asurologlar olarak adlandırılan bu uzmanlar, yazının bazı erken versiyonları hala çözülememiş olsa da, sonunda birçok çağda çivi yazısıyla yazılmış farklı dilleri tercüme edebildiler.