Mezopomya'nın en eski yazısı deşifre edildi!
Kâtipler tarafından üç bin yıldan fazla bir süredir kullanılan çivi yazısı, antik Mezopotamya yaşamına dramatik bir pencere açıyor.
TABLETLERDEKİ SIR
Deşifre edilen bir dizi antik kil tabletin, Babilli astronomların daha önce inanılandan daha sofistike olduklarını ortaya koyduğunu bildirdi. Tabletlerin üzerindeki çivi yazısı olarak bilinen kama şeklindeki yazılar, bu eski yıldız gözlemcilerinin Jüpiter'in hareketini tahmin etmek için geometrik hesaplamalar kullandıklarını gösterdi. Bilginler bu tekniklerin ilk kez M.S. 1400'e kadar İngiliz ve Fransız matematikçiler tarafından kullanılmadığını düşünüyorlardı. Ancak burada, yaklaşık 2000 yıl önce, eski insanların Rönesans dönemi bilginleri kadar gelişmiş olduklarının kanıtı vardı. Çivi yazılı tabletlerin karmaşık astronomik hesaplamalar için değil, yalnızca tahıl sayımı gibi temel hesaplamalar için kullanıldığı algısına dolaylı olarak meydan okudu. Tabletlerin çoğu aslında sıradan defter tutma veya kâtiplik alıştırmaları için kullanılmış olsa da, bazıları eski Mezopotamyalıların yaşamlarındaki en küçük ayrıntılar ve önemli olaylar hakkında beklenmedik bilgiler sunan yazıtlar taşımaktadır.
ASUR VE BABİL İMPARATORLUĞUNUN ORTAK DİLİ
İlk olarak M.Ö. 3200 yıllarında, günümüz Irak'ında bulunan antik Uruk şehir devletindeki Sümerli kâtipler tarafından işlemlerin kaydedilmesi amacıyla geliştirilen çivi yazısı, kil tabletlere kama şeklinde girintiler yapmak için bir kamış kalem kullanılarak oluşturulmuştur. Daha sonra kâtipler çivi yazısını çeşitli taş nesnelere de kazımışlardır. Bu işaretlerin farklı kombinasyonları heceleri temsil ediyordu ve bu heceler bir araya getirilerek kelimeler oluşturulabiliyordu. Sağlam bir yazı geleneği olarak çivi yazısı 3.000 yıl dayandı. Kendisi bir dil olmayan bu yazı, bu süre zarfında birçok kültürün kâtipleri tarafından Sümerce dışında bir dizi dili, özellikle de Asur ve Babil İmparatorluklarının ortak dili olan Sami bir dil olan Akadca'yı yazmak için kullanılmıştır.
ROSETTA TAŞI
M.S. birinci yüzyıldan sonra çivi yazısının yerini alfabetik yazının almasından sonra, yüz binlerce kil tablet ve diğer yazılı nesneler yaklaşık 2.000 yıl boyunca okunamadı. Arkeologların tabletleri ilk kez kazmaya başladığı on dokuzuncu yüzyılın başlarına kadar akademisyenler bu metinleri anlamaya çalışamadılar. Yazının deşifre edilmesinde önemli bir erken anahtar, İran'daki Bisitun Geçidi'nde M.Ö. 500'lere ait üç dilli bir yazıt olan bir tür çivi yazısı Rosetta Taşı'nın keşfi oldu. Farsça, Akadca ve Elamca olarak bilinen bir İran dilinde yazılmış olan bu yazıt, Akamenid kralı Büyük Darius'un M.Ö. 521-486 tarihleri arasına başarılarını kaydetmektedir. Farsça'da "Darius" ve "kral" gibi tekrar eden sözcükleri deşifre eden akademisyenler, çivi yazısının nasıl çalıştığını yavaş yavaş bir araya getirmeyi başardılar. Asurologlar olarak adlandırılan bu uzmanlar, yazının bazı erken versiyonları hala çözülememiş olsa da, sonunda birçok çağda çivi yazısıyla yazılmış farklı dilleri tercüme edebildiler.
Günümüzde çivi yazısını okuyabilmek, kozmos ve işleyişi hakkında bilinenleri tespit etmekten Asur krallarının görkemli yaşamlarına ve Babil yahnisi yapmanın sırlarına kadar antik Yakın Doğu'daki her türlü kültürel faaliyeti anlamanın anahtarıdır. Kazılarda çıkarılan yaklaşık yarım milyon çivi yazılı nesneden birçoğu henüz kataloglanmamış ve tercüme edilmemiştir. İşte, en ilginç olanlardan bazılarının birkaç güzel ve çeşitli örneği.
Kaynak: archaeology.org