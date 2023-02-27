Misak-ı Milli sınırları ve kararları nelerdir?
Misak-ı Milli, I. Dünya Savaşı sonrasında Türklerin yaşaması için belirlenen sınırlardır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi 17 Şubat 1920 senesinde Misak-ı Milli sınırlarını açıklamıştır. Peki Misak-I Milli sınırları ve kararları nelerdir?
MİSAK-I MİLLİ NEDİR?
Misak-ı milli Kurtuluş savaşı döneminde ortaya çıkmış olan bir kavramdır. Türkçe anlamı ulusal yemin ya da ulusal ant anlamlarına gelir. Politik bir bildiri olarak kabul edilen misak-ı milli Osmanlı devletinin parlamentosu olarak da bilinen meclis-i mebusan tarafından kabul edilmiştir. 28 Ocak 1920 senesinde oy çokluğu ile kabul edilen misak-ı milli kararları 17 Şubat 1920 senesinde halka açıklanmıştır. Misak-ı milli ahd-ı milli, milli misak ya da peyman-ı milli olarak da bilinir. Antlaşma anlamına gelen misak kelimesi Arapça bir kelimedir.
Türk Devleti’nin sınırları Mustafa Kemal Paşa’nın Mondros Ateşkes Antlaşması
imzalandığı günlerde, Yıldırım Ordular Grubu Kumandanı olarak başlayan ve daha sonra
Samsun’a geçmesiyle bütün Millî Mücadele hareketi boyunca devam eden basiretli, azimli ve
hesaplı çalışmalarıyla tespit olunmuştur.1 Bu stratejiyle Amasya, Erzurum ve Sivas’ta toplumsal
taban oluşturulmuş ve vatanı kurtuluşa erdirecek planların temeli atılmıştır. Hedefe yönelik
planların en önemlisi Millî Mücadele’nin nihai amacı olan Misâk-ı Millî Beyannâmesi’nin kabul
edilmesi ve dünyaya duyurulmasıdır. Misâk-ı Millî’nin temelini teşkil eden Erzurum ve Sivas
Kongreleri’nin sonuç bildirgelerinde sınırlar ve egemenliğin korunmasına dair hususlar bir barış
projesi olarak şöyle düzenlenmiştir:
- İtilâf Devletleri tarafından Mondros Mütarekesi’nin imza olunduğu 30 Ekim 1918
tarihindeki hududumuz dâhilinde kalıp büyük çoğunluğu İslâm unsurlarıyla yerleşik
bulunan ve kültürel ve medeni üstünlüğü Müslümanlara ait bulunan vahdet-i mülkiyemizin
taksimi nazariyesinden tamamen feragatle bu topraklar üzerindeki hukuk-ı tarihiye, ırkiye,
diniye ve coğrafiyemize riayet edilmesine ve buna aykırı teşebbüslerin iptaline ve bu suretle
hak ve adalete dayanan bir karar ittihaz olunmasına intizar ederiz.
MİSAK-I MİLLİ SINIRLARI VE KARARLARI NELERDİR?
MADDE 1
• Osmanlı Devleti’nin sadece Arap çoğunluğunun yaşadığı, 30 Ekim 1918 tarihli Mütarekenin
imzalanması sırasında işgal altında kalan kısımlarının mukadderatı ahalisinin serbestçe vereceği
oylara göre belirleneceğinden adı geçen Mütareke hattının içinde ve dışında dinen, ırken, emelen
birleşmiş, karşılıklı sevgi ve fedakârlık hisleriyle dolu, örfî ve içtimaî haklarıyla mahallî şartlara
tamamen riayetkâr Osmanlı-İslâm ekseriyetiyle meskûn bulunan kısımların tamamı hakikaten ve
hükmen hiçbir sebeple ayrılma kabul etmez bir bütündür.
MADDE 2
• Ahalisi ilk serbest kaldığı zamanda genel oylarıyla anavatana katılmış olan Elviye-i Selâse
(Kars, Ardahan, Batum) için gerektiğinde tekrar genel oya başvurulmasını kabul ederiz.
MADDE 3
• Trakya barışına bağlanan Batı Trakya’nın hukukî durumunun tespiti de orada yaşayanların
serbestçe beyan edecekleri oylara göre belirlenmelidir.