Misak-ı Milli sınırları ve kararları nelerdir?

MİSAK-I MİLLİ NEDİR?

Misak-ı milli Kurtuluş savaşı döneminde ortaya çıkmış olan bir kavramdır. Türkçe anlamı ulusal yemin ya da ulusal ant anlamlarına gelir. Politik bir bildiri olarak kabul edilen misak-ı milli Osmanlı devletinin parlamentosu olarak da bilinen meclis-i mebusan tarafından kabul edilmiştir. 28 Ocak 1920 senesinde oy çokluğu ile kabul edilen misak-ı milli kararları 17 Şubat 1920 senesinde halka açıklanmıştır. Misak-ı milli ahd-ı milli, milli misak ya da peyman-ı milli olarak da bilinir. Antlaşma anlamına gelen misak kelimesi Arapça bir kelimedir.

Türk Devleti’nin sınırları Mustafa Kemal Paşa’nın Mondros Ateşkes Antlaşması

imzalandığı günlerde, Yıldırım Ordular Grubu Kumandanı olarak başlayan ve daha sonra

Samsun’a geçmesiyle bütün Millî Mücadele hareketi boyunca devam eden basiretli, azimli ve

hesaplı çalışmalarıyla tespit olunmuştur.1 Bu stratejiyle Amasya, Erzurum ve Sivas’ta toplumsal

taban oluşturulmuş ve vatanı kurtuluşa erdirecek planların temeli atılmıştır. Hedefe yönelik

planların en önemlisi Millî Mücadele’nin nihai amacı olan Misâk-ı Millî Beyannâmesi’nin kabul

edilmesi ve dünyaya duyurulmasıdır. Misâk-ı Millî’nin temelini teşkil eden Erzurum ve Sivas

Kongreleri’nin sonuç bildirgelerinde sınırlar ve egemenliğin korunmasına dair hususlar bir barış

projesi olarak şöyle düzenlenmiştir: