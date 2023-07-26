Mitolojik rüya yiyen canavar! Asya'nın korkutucu mitolojik canavarı

Bakü manevi bir varlık olarak kabul edilirken, iyi tanımlanmış bir görünüme sahipti. Bakü, tipik olarak bir ayının gövdesi, bir filin hortumu, bir kaplanın pençeleri, bir öküz kuyruğu ve gergedan kulakları veya gözleri ile tasvir edilen, diğer hayvanların çeşitli parçalarından oluşan mitolojik bir canavar olan bir kimeraydı. Japon efsanelerine göre Bakü, tanrılar diğer tüm hayvanları yaratmayı bitirdiğinde arta kalan yedek parçalardan yaratıldı.