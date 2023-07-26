Mitolojik rüya yiyen canavar! Asya'nın korkutucu mitolojik canavarı
Rüya yiyen olarak da bilinen Bakü, Çin ve Japon mitolojisinde rüyaları yok ettiği söylenen mitolojik bir ruhtur. Bakü dikkatli olmadan çağrılamaz, ancak efsaneye göre Bakü kabusu tükettikten sonra tatmin olmazsa, kişinin umutlarını ve hayallerini de yutabilir.
BAKÜ'NÜN ORTAYA ÇIKIŞI!
Kabusları yiyip bitiren Bakü'nün hikayeleri aslında Çin folklorundan kaynaklanmaktadır. Çin mitolojisinde, birkaç hayvanın parçalarından yaratılan melez canavarlar geleneği vardı. Çin mitolojisinin dört parçalı mo'su, kaplan pençeleri, inek kuyruğu, gergedan gözleri ve fil hortumundan oluşan fantastik bir canavardı. 9. yüzyıl şairi Bai/Bo Juyi, bu melez canavarın çizimlerinin hastalık ve kötülüğü engelleyebileceği fikrini popüler hale getirdi.
Ancak daha sonra, 14. ve 15. yüzyıllar arasında, Muromachi dönemi olarak bilinen dönemde Japonya'da mitolojik varlık ortaya çıktı . Burada hikayeler mitolojik yaratığın güçlerini değiştirdi. Çin mo güçleri apotropaikken, Japon Bakü kabusları savuşturma yeteneği ile doluydu.
Bakü manevi bir varlık olarak kabul edilirken, iyi tanımlanmış bir görünüme sahipti. Bakü, tipik olarak bir ayının gövdesi, bir filin hortumu, bir kaplanın pençeleri, bir öküz kuyruğu ve gergedan kulakları veya gözleri ile tasvir edilen, diğer hayvanların çeşitli parçalarından oluşan mitolojik bir canavar olan bir kimeraydı. Japon efsanelerine göre Bakü, tanrılar diğer tüm hayvanları yaratmayı bitirdiğinde arta kalan yedek parçalardan yaratıldı.
KABUS KOVALAMA GÜCÜ
Bakü'deki tasvirler ve inanışlar yıllar içinde değişmiştir. Eski Çin efsanelerinde mo, postu için avlanan bir hayvandı. Kim bir an öldürürse, posttan yapılmış bir battaniyeyi tılsım olarak ya da onları kötü ruhlardan koruyacak sihirli güçlere sahip bir nesne olarak kullanırdı. Bu uygulama zamanla gelişti ve kısa süre sonra post artık gerekli değildi, ancak canavarın bir görüntüsünün kötü ruhları kovma gücüne sahip olduğu düşünülüyordu.