Mitolojinin En Korkunç Tanrıları

3. Sekhmet

Eski Mısır'da Sekhmet, acımasız bir savaş ve yıkım tanrıçasıydı. Çoğu zaman bir dişi aslan olarak tasvir edilen tanrıça, düşmanlarına veba getirdi, merhamete yer bırakmadı. Eski Mısırlılar güçlü ve çoğunlukla acımasız Tanrılarıyla tanınırlardı. Sekhmet tüm panteonun en çok korkulanlarından biriydi. Sekhmet öncelikle savaş, yıkım ve şifa ile ilişkilendirilirdi ve bu nedenle hem koruyucu hem de yıkıcı bir güçtü. İlginç bir şekilde Sekhmet'ten en çok korkanlar Eski Mısır'ın düşmanlarıydı. Mısır Firavunlarının onun koruması altında savaşa girdiğini bilen düşman orduları korkuyla sindiler. Düşman saflarını yararak ölüm ve salgın hastalık getirecek korkunç bir yarı kadın/yarı dişi aslan olarak hayal ediliyordu. Ancak Mısırlıların ölüm getiren kılıçları ve baltalarıydı ve asla bir dişi aslan ortaya çıkmadı.