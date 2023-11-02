Mitolojinin En Korkunç Tanrıları
Mitolojik tarihte halk tanrılara ve tanrıçalara her zaman saygı duydu, taptı ve onlardan korktu. Tarih, dünyanın kendi kültürlerine göre bir çok tanrılar yarattı. Peki tarihte yazanlara göre en korkunç tanrılar hangileriydi? Mitolojinin en korkunç tanrılarını derledik.
1. Zeus
Yunan tanrılarının kralı Zeus, Olimpos Dağı'ndaki yüce tahtından hüküm sürüyordu. Yıldırımları ve hava durumu üzerindeki kontrolü onu zorlu ve çoğu zaman öfkeli bir tanrı haline getirdi. Gök gürültüsü ve şimşek tanrısı olarak fırtınaları hem görkemli hem de dehşet vericiydi. Halk, mahsullerinin başarısız olması veya başarılı olması için onun merhametine güvendiklerine inanıyordu ve bu nedenle onu yatıştırmak için ekstra çaba harcıyorlardı.
2. Thor
İskandinav gök gürültüsü tanrısı Thor, güçlü çekici Mjölnir'i eşsiz bir güçle kullanıyordu. Tanrıları devlerden ve diğer tehditlerden korudu ve gök gürültüsünün arabasının kükremesi olduğuna inanılıyordu. Thor çoğu zaman esprili ve esprili bir tanrı olarak tasvir ediliyordu. Ama yine de hem ona saygı duyan halk hem de efsanevi düşmanları ondan her yerde korkuluyordu.
3. Sekhmet
Eski Mısır'da Sekhmet, acımasız bir savaş ve yıkım tanrıçasıydı. Çoğu zaman bir dişi aslan olarak tasvir edilen tanrıça, düşmanlarına veba getirdi, merhamete yer bırakmadı. Eski Mısırlılar güçlü ve çoğunlukla acımasız Tanrılarıyla tanınırlardı. Sekhmet tüm panteonun en çok korkulanlarından biriydi. Sekhmet öncelikle savaş, yıkım ve şifa ile ilişkilendirilirdi ve bu nedenle hem koruyucu hem de yıkıcı bir güçtü. İlginç bir şekilde Sekhmet'ten en çok korkanlar Eski Mısır'ın düşmanlarıydı. Mısır Firavunlarının onun koruması altında savaşa girdiğini bilen düşman orduları korkuyla sindiler. Düşman saflarını yararak ölüm ve salgın hastalık getirecek korkunç bir yarı kadın/yarı dişi aslan olarak hayal ediliyordu. Ancak Mısırlıların ölüm getiren kılıçları ve baltalarıydı ve asla bir dişi aslan ortaya çıkmadı.
4. Hades
Ölümle olan ilişkisine rağmen Hades doğası gereği kötü ya da kötü niyetli değildi. O yalnızca öbür dünyanın hükümdarı ve ölülerin koruyucusu olma rolünü yerine getiriyordu. Ancak Hades'ten ölümle ve yeraltı dünyasının gölgeleriyle olan bağlantısı nedeniyle korkuluyordu. Doğal olarak batıl inançlı olan eski Yunanlılar onun adını bile anmak istemezlerdi. Elbette onun korkunç öfkesinden ve zalimce cezalandırma yeteneğinden duyulan korku da vardı. Bir efsane, Hades'in Sisifos'u devasa bir kayayı dik bir tepeye yuvarlamaya mahkûm ettiğini, ancak o zirveye yaklaştığında kayanın aşağı yuvarlanmasını, onu yeniden başlamaya zorladığını ve döngüyü sonsuza kadar tekrarladığını anlatır.