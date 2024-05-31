Mustafa Kemal Atatürk'e daha önce düşünülen soyadlarını duymuş muydunuz?
1934'te "Soyadı Kanunu'nun ilanının ardından Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal de "Atatürk" soyadını almıştı. Peki Atatürk soyadından önce hangileri düşünüldü duymuş muydunuz?
Editör: Yağmur Biçen
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ETEL
Anlamı – (-Etil-) Attila’nın adının orijinal söylenişidir. Büyük nehir, ırmak manasına da gelmektedir.
ETEALP
Anlamı – Altay dilinde büyük kahraman.
KORKUT
Anlamı – Korkusuz, yavuz, heybetli.
ARIZ
Anlamı – Türk kahramanlarından Alp Arız’dan esinlenerek önerilmiş bir sıfat.