Mustafa Kemal Atatürk'e daha önce düşünülen soyadlarını duymuş muydunuz?

1934'te "Soyadı Kanunu'nun ilanının ardından Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal de "Atatürk" soyadını almıştı. Peki Atatürk soyadından önce hangileri düşünüldü duymuş muydunuz?

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Editör: Yağmur Biçen
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Mustafa Kemal Atatürk'e daha önce düşünülen soyadlarını duymuş muydunuz? - Resim: 1

ETEL

Anlamı – (-Etil-) Attila’nın adının orijinal söylenişidir. Büyük nehir, ırmak manasına da gelmektedir.

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Mustafa Kemal Atatürk'e daha önce düşünülen soyadlarını duymuş muydunuz? - Resim: 2

ETEALP

Anlamı – Altay dilinde büyük kahraman.

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Mustafa Kemal Atatürk'e daha önce düşünülen soyadlarını duymuş muydunuz? - Resim: 3

KORKUT

Anlamı – Korkusuz, yavuz, heybetli.

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Mustafa Kemal Atatürk'e daha önce düşünülen soyadlarını duymuş muydunuz? - Resim: 4

ARIZ

Anlamı – Türk kahramanlarından Alp Arız’dan esinlenerek önerilmiş bir sıfat.

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