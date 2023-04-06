Mustafa Kemal Paşa’nın talimatıyla Anadolu Ajansı kuruldu (6 Nisan 1920) | Prof. Dr. Haluk Eraksoy yazdı

ANADOLU AJANSI’NIN HABERLERİNİ YAYMALARI İÇİN HALKTAN VE YEREL YÖNETİMLERDEN YARDIM İSTENDİ

Ajansın ilk bürosu, Milli Mücadele'nin ilk karargahı olan Ankara'daki Ziraat Mektebi (bugünkü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) binasında ayrılmış bir bölümdü. Büyük sofaya açılan dar ve uzun odalardan birisi ajansın bürosu haline getirildi. Odada büyük bir yazıhane, dosya rafları, sandalyeyle birlikte iki masa ve bir de eski yazı makinesi bulunmaktaydı. Halide Edip, burada İngilizce gazetelerin siyasete ilişkin bölümlerini çevirmekte, Mustafa Kemal Paşa'nın katibi Hayati Bey'in getirdiği telgraflar arasında, Anadolu Ajansı veya Hakimiyet-i Milliye gazetesi için gereken parçaları kesmekte ve Mustafa Kemal Paşa'nın diğer yazışmalarına ait yazıları hazırlamaktaydı. Ajansın 12 Nisan 1920 tarihinde yayımladığı ilk bültende, ajansın verdiği haberlerin en uzak yerleşimlere kadar duyurulabilmesi için halktan ve yerel yönetimlerden şöyle yardım istenecektir:

- Bugün alınan haber ve bilgilerin mümkün olduğu kadar fazla kimse tarafından okunup bilinmesi gereğini arz ve izah etmeye gerek yoktur. Bu amaçla, her gün vereceğimiz bilgilerin telgrafhane kapılarında siyah levhalar üzerine yayılması ve yeterli araç olan yerlerde basılması, yayınlanması ve dağıtılması, nahiyelere ve hatta köylere kadar gönderilmesi hususlarının yerine getirilmesini, hepinizin vatan ve millet sevgisinden ve yardımlarından rica ederiz.