NATO'nun ölüm saçan mühimmatları

NATO'nun 1995'te Bosna-Hersek'e düzenlediği hava bombardımanlarında kullanılan zayıflatılmış uranyum içeren 30 mm zırh delici mermi.

NATO'nun Yugoslavya, Bosna-Hersek ve Irak'ta bu tür mermiler kullanması çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi, onkolojik hastalıklara yakalanmasına neden oldu.