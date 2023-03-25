NATO'nun ölüm saçan mühimmatları
ABD öncülüğündeki NATO'nun farklı ülkeleri zayıflatılmış uranyum içeren mermilerle bombalanmasının üzerinden yıllar geçmesine karşın insanlar, yüksek dozlarda radyasyondan hâlâ zarar görüyor.
NATO'nun 1995'te Bosna-Hersek'e düzenlediği hava bombardımanlarında kullanılan zayıflatılmış uranyum içeren 30 mm zırh delici mermi.
NATO'nun Yugoslavya, Bosna-Hersek ve Irak'ta bu tür mermiler kullanması çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi, onkolojik hastalıklara yakalanmasına neden oldu.
NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) askerleri, Kosova'nın batısındaki Klina kentinde NATO'nun bombardımanı sırasında imha edilen Yugoslavya ordusuna ait tankın bulunduğu alanda radyasyon seviyesinin ölçümünü yaparken 9 Ocak 2001.
Körfez Savaşı sırasında Irak'a düzenlenen zayıflatılmış uranyumlu hava mermileriyle bombardımanların etkisi sonucu göz tümörüne yakalanan dört yaşındaki Alla Salim, Basra'daki Gazwan Hastanesinde tadavi görürken Ocak 2001.
ABD'li asker, Irak'taki Tikrit Hava Üssünde zayıflatılmış uranyumlu hava mermilerini sayarken, 2004.