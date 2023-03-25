NATO'nun ölüm saçan mühimmatları

ABD öncülüğündeki NATO'nun farklı ülkeleri zayıflatılmış uranyum içeren mermilerle bombalanmasının üzerinden yıllar geçmesine karşın insanlar, yüksek dozlarda radyasyondan hâlâ zarar görüyor.

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NATO'nun ölüm saçan mühimmatları - Resim: 1 1 10

NATO'nun 1995'te Bosna-Hersek'e düzenlediği hava bombardımanlarında kullanılan zayıflatılmış uranyum içeren 30 mm zırh delici mermi.

NATO'nun Yugoslavya, Bosna-Hersek ve Irak'ta bu tür mermiler kullanması çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi, onkolojik hastalıklara yakalanmasına neden oldu.

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NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) askerleri, Kosova'nın batısındaki Klina kentinde NATO'nun bombardımanı sırasında imha edilen Yugoslavya ordusuna ait tankın bulunduğu alanda radyasyon seviyesinin ölçümünü yaparken 9 Ocak 2001.

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Körfez Savaşı sırasında Irak'a düzenlenen zayıflatılmış uranyumlu hava mermileriyle bombardımanların etkisi sonucu göz tümörüne yakalanan dört yaşındaki Alla Salim, Basra'daki Gazwan Hastanesinde tadavi görürken Ocak 2001.

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ABD'li asker, Irak'taki Tikrit Hava Üssünde zayıflatılmış uranyumlu hava mermilerini sayarken, 2004.