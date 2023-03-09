Nazi Almanyası'nın en tartışmalı ismi: Hermann Göring

Savaş sonrasında Göring havacılık sektöründe kaldı. İsveç’e taşındı ve Svensk Lufttrafik isimli bir İsveç hava yoluna katıldı. Göring genellikle özel uçuşlar için işe alındı ve bu şirkette başpilot oldu. Danimarka ve İsveç’te gösteri uçuşları yaptı. 1922-1923 yıllarında Münih Üniversitesi'nde tarih ve iktisat okudu. Almanya’ya döndüğü yıllarda Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi içerisinde yer aldı. Tüm halk tarafından tanınması ve sevilmesi onu parti içerisinde saygın bir yere getirmişti.