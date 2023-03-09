Nazi Almanyası'nın en tartışmalı ismi: Hermann Göring
II. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla beraber Luftwaffe dünyanın en etkili ve güçlü hava kuvvetleri haline gelmişti. Luftwaffe'nin başında, o isim vardı; I. Dünya Savaşı sırasında 22 adet uçak düşüren ve 1. Sınıf Şeref Madalyası alan Hermann Göring. Göring akıl almaz insanlık suçları işleyecekti.
Hermann Göring 12 Ocak 1893'te Rosenheim’da doğdu. Babası Heinrich Ernst Göring, eski bir süvari subayı olarak Alman himayesindeki Alman Güneybatı Afrikası'na "genel vali" olmuştu. Varlıklı bir doktor ve iş insanı olan Epenstein, Göring'in babası ile Afrika'da tanışmıştı. Epenstein bir ordu cerrahı ve aynı zamanda Yahudi asıllı bir Hristiyan idi. Göring'in annesi, Epenstein'in metresi haline geldi, yaklaşık on beş yıl öyle kaldı.
Daha sonra da Epenstein'in evine yerleşti. Göring küçük yaşlarından itibaren asker olmak istiyordu. 16 yaşında Berlin'de Lichterfelde'de bir askeri akademiye gönderildi. Göring, 1912 yılında Prusya ordusunun Prens Wilhelm Alayına (112. Piyade) katıldı. Ertesi yıl annesi Epenstein'den ayrıldı. Ailesi Veldenstein'ı evi terk etmek zorunda kaldı ve Münih'e taşındı.Göring'in babası da kısa bir süre sonra öldü.1. Dünya Savaşı, 1914 yılının Ağustos ayında başladığında, Göring bulunduğu alayı ile Mulhouse'da Teğmen rütbesiyle görev aldı.
GÖRİNG SAVAŞ SIRASINDA 22 ADET DÜŞMAN UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ VE 1. SINIF ŞEREF MADALYASI (POUR LE MÉRİTE) ALDI
Siper savaşlarında rahatsızlanan Göring daha sonra hava kuvvetlerinde görev alabilmek için Pilot eğitim kurslarına katıldı. Pilot eğitim kursunu tamamlayarak Jagdstaffel 5'e atandı. Şubat 1917 yılında Loerzer komutasındaki Jagdstaffel 26'ya katıldı. Hermann Göring Savaş sırasında 22 adet düşman uçağını düşürdü ve 1. Sınıf Şeref Madalyası (Pour le Mérite) aldı. Savaş kaybedilmişti fakat Hermann Göring halkın gözünde bir savaş kahramanıydı. 1919'da Yüzbaşı rütbesi ile ordudan ayrıldı.
Savaş sonrasında Göring havacılık sektöründe kaldı. İsveç’e taşındı ve Svensk Lufttrafik isimli bir İsveç hava yoluna katıldı. Göring genellikle özel uçuşlar için işe alındı ve bu şirkette başpilot oldu. Danimarka ve İsveç’te gösteri uçuşları yaptı. 1922-1923 yıllarında Münih Üniversitesi'nde tarih ve iktisat okudu. Almanya’ya döndüğü yıllarda Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi içerisinde yer aldı. Tüm halk tarafından tanınması ve sevilmesi onu parti içerisinde saygın bir yere getirmişti.